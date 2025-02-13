Пока окончательно неизвестно, сколько именно полезных ископаемых есть в Украине, отметил Иван Ступак.

В разговорах о передаче США украинских полезных ископаемых речь идет лишь о тех ресурсах, которые находятся на подконтрольной Украине территории. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

"Можно сказать - эй, американцы, там в районе Угледара, который уже захвачен россиянами, находится столько редкоземельных металлов, что вы можете построить 25 заводов по производству электромобилей. И мы будем вас всем обеспечивать, а вы идите отвоевывайте. Конечно, американцы на это не пойдут", - значил Ступак.

Он отметил, что добыча редкоземельных металлов - это длительный и кропотливый процесс, который может занять годы. Поэтому речь идет о подписании договора, который начнут реализовывать уже после окончания полномасштабной войны.

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"Это не просто отправить полтора землекопа с тачкой, чтобы они пошли и накопали где-то там в огороде этого лития, палладия и тому подобное. Это десятки миллионов долларов на проектные работы. Это годы строительства всей инфраструктуры. И это может стоить несколько сотен [миллионов] или даже миллиард долларов, начало этих работ. И когда американцы будут получать профит от этой работы - никто не знает. Это может пройти 3, 4, 5 лет", - сказал Ступак.

Эксперт добавил, что в первую очередь необходимо определиться с тем, какие именно ресурсы необходимы Соединенным штатам. Также надо дождаться, пока соответствующие решения примут на законодательном уровне в Украине и в США.

"И надо же провести разведку, понять, сколько здесь чего лежит. Да, на инфографике нарисовано, что на 500 млрд. Но действительно ли так? Возможно на 5 трлн, или возможно только на 5 млрд?", - пояснил Ступак.

Передача ископаемых США: что известно

Ранее президент США Дональд Трамп заверил, что Украина "по сути согласилась" передать США полезные ископаемые на 500 миллиардов долларов в качестве платы за военную помощь, которую Вашингтон передал Киеву.

Накануне стало известно, что на этой неделе министр финансов США Скотт Бессент посетил Украину для проведения начальных переговоров по обеспечению доступа США к критически важным полезным ископаемым.

Впрочем со временем СМИ отметили, что Владимир Зеленский не подписал соответствующее финансовое соглашение. Отмечается, что Украина получила от США только драфт соглашения и начала анализировать предложение.

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