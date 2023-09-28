Представитель Госдепартамента США Мэтт Миллер заявил, что каждый бизнес самостоятельно принимает решение о том, остаться ли ему на рынке агрессора.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину, все американские компании, рассматривающие как возможность ухода из РФ, так и продолжения работы на российском рынке, принимают решение самостоятельно.

Об этом заявил офицальный представитель Госдепартамента США Мэтт Миллер, объяснив таким образом, почему некоторые американские компании, не ушедшие с российского рынка после начала вторжения в Украину, до сих пор остаются в РФ, сообщает "Голос Америки".

"Это решение, которое каждый бизнес должен принимать самостоятельно, с учетом операционных, юридических и репутационных рисков работы в России", - заявил Миллер.

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Он отметил, что после российского вторжения многие компании ушли с рынка агрессора.

"После начала российского вторжения в феврале прошлого года ряд международных американских компаний посмотрели на юридические вопросы, посмотрели на репутационные риски… более тысячи американских компаний ушли из России. Кроме того, в России были приняты новые ограничительные законы, которые, как мне кажется, отпугнули ряд компаний", - сказал Миллер.

"Есть определенные виды коммерческой деятельности, которые мы не пытаемся закрыть в отношении России. Во всех наших санкциях были исключения для продуктов питания, лекарств, других гуманитарных целей, потому что… Соединенные Штаты не находятся в конфликте с российским народом", - заявил Миллер.

Он также отметил, что санкции направлены на те сектора российской экономики, которые подпитывают российскую военную машину.

"Мы не пытались сказать предприятиям, которые работают над тем, чтобы обеспечить российский народ продуктами питания или фармацевтическими товарами, что они должны прекратить там вести бизнес. Мы нацелили наши санкции, наш экспортный контроль на те сектора российской экономики, которые подпитывают российскую военную машину, и мы будем продолжать это делать", - добавил Миллер.

Уход компаний с российского рынка

По состоянию на октябрь 2022 года более тысячи международных компаний отказались уходить с российского рынка. Наибольшее количество компаний, остающихся в России, принадлежат США, Германии и Великобритании.

В апреле 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий государству брать под временный контроль активы компаний или частных лиц из "недружественных" государств, в том числе США и их союзников.

Мировой производитель алкоголя Bacardi вместо ухода из РФ утроил свою прибыль. Выручка компании выросла с 30,1 млрд руб. до 32,6 млрд, а чистая прибыль увеличилась втрое - с 1,5 до почти 4,7 млрд руб.

В мае 2023 года стало известно о том, что компания Philips не собирается уходить из российского рынка. Генеральный директор компании Рой Якобс заявил, что деятельность Philips в России сосредоточена на поставках и обслуживании медицинского оборудования, в то время как компания прекратила продажу в стране своих товаров для личного пользования.

В июле 2023 года Россия подмяла под себя сразу два мировых бренда. Росимуществу переданы 100% "Балтики". Кроме того в управление страны-агрессора отошли 100% российского бизнеса Danone.

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