Экономика страны страдает от долгосрочных неудач.

Российская экономика терпит долгосрочные неудачи и все больше зависит от Китая из-за затяжной войны, которую начал Кремль. Об этом говорится в статье директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса для Foreign Affairs.

"Экономика России страдает от долгосрочных неудач, и страна решает свою судьбу как экономического вассала Китая", – отмечает автор.

Экономические санкции Запада еще больше усилили связи Москвы и Пекина. Владимир Путин возобновляет российское оборонное производство с помощью критически важных компонентов из Китая.

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По данным Business Insider двусторонняя торговля между странами достигла рекордных 240 миллиардов долларов в 2023 году.

По словам Бернса, война уже принесла России позор и обнажила ее слабости: от ее одномерной экономики до раздутого военного мастерства и коррумпированной политической системы. А раздутые амбиции Путина также имели противоположный результат: они побудили НАТО расширяться и усиливаться.

В то же время китайские лидеры внимательно следят за поддержкой Украины со стороны США. Пекин остается единственным соперником США, который намерен изменить международный порядок и имеет экономическую, дипломатическую, военную и технологическую силу для этого. Экономическая трансформация страны за последние пять десятилетий была необычайной, указывает автор.

Сотрудничество России и Китая

Ранее УНИАН писал, что Китай помогает России сохранить тяжелую промышленность. Пекин опасается нарушать санкции США и продолжает избегать прямой военной поддержки РФ.

С тем Россия обошла Саудовскую Аравию и стала главным поставщиком сырой нефти в Китай в 2023 году. По данным китайской таможни, в прошлом году Россия поставила в Китай рекордные 107,02 млн метрических тонн сырой нефти.

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