Отмечается, что в сентябре инфляция ускорилась.

В Украине стремительно растут цены на продукты. Фактическая потребительская инфляция в августе ускорилась до 7,5% в годовом исчислении.

НБУ в своем Макроэкономическом и монетарном обзоре отмечает, что одной из главных причин роста потребительской инфляции стало ускорение продовольственной инфляции.

Причиной этому стало возобновления роста цен на сырые продукты из-за сокращения предложения, чему поспособствовала засуха. Быстрее росли цены на обработанные продукты из-за подорожания сырья, увеличения расходов на энергообеспечение и зарплаты.

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При этом в сентябре инфляция выросла в годовом исчислении до 8%.

Кроме того, большинство непродовольственных товаров дорожали под влиянием курса. При этом цены на одежду и обувь снижались быстрее, вероятно, из-за усиления конкуренции импортной и отечественной продукции. Темпы роста цен на услуги ускорились в результате увеличения производственных издержек бизнеса.

В то же время рост цен на топливо в августе замедлился, учитывая запасы горючего и ниже ожидаемых цен на нефть.

Цены на алкоголь снижались медленно, а подорожание табачных изделий замедлилось, но цены росли, в том числе под влиянием борьбы с теневым рынком.

Кроме того, ускорился рост цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование, вероятно, из-за курса валют.

Цены в Украине - последние новости

Госстат сообщил, что в августе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%. Больше всего (на 7,1% и 5,2%) подорожали яйца и овощи. В то же время на 7,4% снизились цены на фрукты.

В Минэкономики отметили, что в Украине в августе потребительские цены выросли на 0,6%. При этом в годовом исчислении в августе этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого годаускорилась с 5,4% до 7,5%, а также назвали причины.

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