Франция и Германия предлагают предоставить Великобритании доступ к "внутреннему кругу" европейских партнеров с "постоянными, беспрепятственными торговыми отношениями".

Франция и Германия намерены предложить Великобритании и другим европейским странам "ассоциированное членство" в ЕС, что могло бы восстановить связи Великобритании с блоком.

Как сообщает Independent, страны представили проект, согласно которому будут созданы четыре новых уровня, при этом государства, наиболее близкие друг к другу, образуют "внутренний круг".

Планируется, что для Великобритании будет открыт новый внешний уровень "ассоциированного членства", что заложит основу для более тесных экономических отношений.

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В соответствии с планами ассоциированного членства Великобритания должна будет вносить вклад в годовой бюджет ЕС и подчиняться Европейскому суду в обмен на "участие" в едином рынке.

Как говорится в документе, предложенном Францией и Германией, ассоциированные члены, которые образуют первый "внешний уровень" блока, могут включать в себя членов единого рынка, не входящих в ЕС, например, Швейцарию или "даже Великобританию". Они не будут связаны "еще более тесным союзом" и дальнейшей интеграцией, но им придется придерживаться "общих принципов и ценностей" ЕС.

Хотя они будут платить в бюджет ЕС, расходы будут ниже, чем те, которые платят полноправные члены.

Официальный представитель премьер-министра на вопрос, одобрит ли Риши Сунак (премьер-министр Британии) вступление Британии в ассоциированные члены ЕС, ответил: "Нет".

Ассоциированное членство не будет включать в себя Таможенный союз, что позволит Великобритании проводить независимую торговую политику.

Организация Best for Britain, которая выступает за более тесные связи с ЕС, заявила, что эти предложения "обнадеживают", хотя до ассоциированного членства еще "далеко".

Согласно планам, второй уровень для внешних членов не будет включать в себя какую-либо интеграцию с законодательством ЕС, но будет способствовать обновлению Европейского политического сообщества (EPC), частью которого является Великобритания. Он будет включать соглашения о свободной торговле в определенных областях, таких как энергетика или оборона, и будет сосредоточен на сотрудничестве по важным вопросам, таким как климат и безопасность.

Документ был написан официальной "франко-германской рабочей группой по институциональной реформе ЕС", состоящей из экспертов, ученых и юристов, созданной правительствами Франции и Германии в начале этого года. Предложения будут представлены на ежемесячной встрече министров стран-членов ЕС.

Brexit

В 2016 году британцы на референдуме проголосовали за выход страны из Европейского союза. Brexit был проектом консервативных сил, недовольных экономическими и миграционными правилами ЕС, которым приходилось подчиняться и британцам.

Великобритания вышла из ЕС в 2020 году, с 1 января 2021 года на нее перестали распространяться правила ЕС.

Спустя год большинство британцев признались, что разочарованы полученными результатами.

По состоянию на ноябрь 2022 года британский министр финансов не смог назвать ни одной конкретной выгоды от Brexit.

По состоянию на июль 2023 года большинство британцев заявили, что считают Brexit ошибкой.

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