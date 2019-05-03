Закон о коммуналке в действии: стоит ли бояться штрафов и отключений

В Украине вступил в действие принятый еще в 2017 году закон «О жилищно-коммунальных услугах». Главные новшества, которые были отсрочены на два года, - обязательное заключение индивидуальных или коллективных договоров с поставщиками ЖКУ, введение пени за несвоевременную оплату потребленных услуг и ужесточение правил отказа от централизованного отопления и горячего водоснабжения. УНИАН разбирался, что несут украинцам эти нововведения.

«Штрафные» санкции

С 1 мая в Украине вводится норма, согласно которой, в случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги, потребитель обязан будет уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01 процента суммы долга за каждый день просрочки. Общий размер уплаченной пени не может превышать 100 процентов общей суммы долга.

Начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем ​​предельного срока внесения платы за ЖКУ. Пеня не начисляется при условии, если государство задержало выплату субсидий или работодатель не платит должнику зарплату, но это нужно документально доказать.

Начисления пени может осуществляться после 1 мая 2019 года, исключительно исходя из условий договоров. При этом пеня может насчитываться на ту сумму задолженности, которая образуется с момента заключения соответствующего договора. Пеня за услугу по управлению многоквартирным домом может начисляться с момента заключения договора о предоставлении этой услуги, но не ранее 1 мая.

Координатор гражданской сети «ОПОРА» Татьяна Бойко считает, что расстраиваться из-за введения пени не стоит: «Пеня за несвоевременную оплату услуг больше символическая, чем реальная – всего 0,01 процента».

Критически относится к введению пени директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко. По его словам, пеня – лишь «судорожные телодвижения» власти в желании остановить рост задолженности населения за «коммуналку», но такой шаг проблемы не решит.

«За два года задолженность населения за коммунальные услуги выросла втрое: на 1 января 2017 года она составляла 23 млрд гривен, а на 1 февраля 2019 года - 69 млрд гривен. Вот и начались страшилки пеней. Но пеня - совершенно не эффективный метод запугивания, он рассчитан лишь на пенсионеров. Ситуацию с неплатежами этот шаг не исправит. Логично было бы ввести жесткую ответственность не только получателей услуг, но и их поставщиков. К примеру, если вам несколько недель не дают горячую воду, а при этом оправдываются тем, что не проводят оплату услуги, то на самом деле поставщик должен штрафоваться за такие вещи. Вот тогда он будет заинтересован в том, чтобы у украинцев каждый день была горячая вода. А прописанная в законе ответственность поставщика, на которую ссылаются чиновники, - фикция. Эта норма была и в старом законе о ЖКХ. Она и осталась в таком же виде – обращайся к поставщику, вызывай комиссию, которая в течение трех дней идет к заявителю, за это время вам включат воду или поднимут температуру в батареях, да и на улице станет теплей. Это – мертворожденная норма. Если бы в квартире стоял счетчик учета, который действительно бы фиксировал температуру поданной воды или качество тепла, то тогда бы это было эффективным фактором относительно нарушения качества подаваемой услуги», - отметил эксперт.

Договор по-новому

В течение года, начиная с 1 мая, совладельцы многоквартирных домов, независимо от выбранной ими формы управления домом, должны принять решение о модели договорных отношений с поставщиками коммунальных услуг (кроме услуг по поставке электрической энергии и природного газа).

Договоры о предоставлении жилищно-коммунальных услуг заключаются в соответствии с типовыми договорами, утвержденными Кабинетом министров или уполномоченными законом госорганами.

Предлагается два варианта отношений с поставщиками. Это - коллективный договор, который заключается с ОСМД или другой формой объединения собственников, а также индивидуальный договор, который заключается с каждым отдельным жильцом дома.

Договор о предоставлении услуг по управлению многоквартирным домом от имени всех совладельцев заключается с определенным в соответствии с законодательством управляющим. Такой договор подписывается на условиях, утвержденных собранием совладельцев, и является обязательным для выполнения всеми совладельцами.

В договоре должны быть четко выписаны все условия партнерства поставщика и потребителя: перечень услуг; требования к качеству услуг; права и обязанности сторон; ответственность за нарушение договора; цена услуги;

порядок ее оплаты; порядок и условия внесения изменений в договор, в том числе о цене услуги; срок действия договора, порядок и условия продления его действия и расторжения.

Электричество и газ будут поставлять исключительно по индивидуальным договорам. Причем договор о поставке газа будут заключать лишь в случае наличия у потребителя или его поставщика договора с оператором газораспределительной системы.

Насчет остальных услуг (отопление, поставка холодной и горячей воды, водоотвод, вывоз мусора) пользователи смогут сами решить, подписывать индивидуальные договоры с поставщиком или коллективные.

Если собственники не определятся, какой способ им более удобен, то с каждым потребителем коммунальных услуг будет заключен индивидуальный договор.

Нынешние договоры продолжат действовать, пока не будут заключены новые.

В законе также выписано право потребителя, если он недоволен качеством услуг, вызвать поставщика для проверки, а также право поставщика прекратить поставки из-за долгов потребителя.

Прописаны и процедуры согласования договора между поставщиком и потребителем, информирование о повышении тарифов, сроки плановых перерывов в снабжении или же сроки исправления ситуации в случае аварий.

«Основное – по новым договорам будет четко понятно, кто и за что отвечает. Причем совладельцы многоквартирного дома сами смогут выбрать лучший для них вариант, к тому же большинством голосов, а не каждая квартира в отдельности. Хотя относительно поставок газа и электричества будут применятся исключительно индивидуальные договоры. Но правительство еще не приняло типовых договоров для каждого варианта. Поэтому сложно сказать, когда закон действительно заработает», - подчеркнула Бойко.

По словам Сергиенко, норму об индивидуальных или коллективных договорах ввели еще в 2014 году, согласно закону №1198. Нынешний ее вид лишь немного расширили, но, в основном, она продублирована.

«Эта норма теперь выглядит следующим образом: дом, в лице уполномоченного или управителя, будет составлять договор с поставщиком. Если такого поручения не будет, то тогда действует индивидуальная норма договора. Но и здесь фикция. В законе прописано, что получатель услуг может выставлять условия, но это не реально. К примеру, «Киевтеплоэнерго», которое обслуживает примерно 750 тысяч потребителей, не будет с вами цацкаться. Еще два года назад, когда только приняли закон, все поставщики на своих сайтах сообщили, что будущий договор – это договор присоединения и не иначе. Но реально его условия не действуют. Если он не подписан, то никто не может отрезать воду или отопление. В 95% у нас инженерно так сложилось, что отключить отдельную квартиру от отопления или водоснабжения невозможно. Можно это сделать только в современных домах. И то - в 5-7% случаев. Кроме того, в гражданском праве выписано, что у каждого украинца должен быть выбор, а на деле – монополия, выбора нет. Не может рядовой гражданин получить ни воду, ни тепло у другого поставщика. К примеру, заключить договор с атомной станцией на поставку дешевого электричества. Есть целая цепочка посредников, с которыми вы и заключаете договоры. Поэтому эта норма, которая не работала в прошлом, не будет работать и сейчас. А основная проблема заключается в том, что у нас коллективная ответственность, хотя пользуемся услугами индивидуально. Один каждый день принимает душ, другой – пять дней не моется. А оплата идет по общедомовому счетчику (с 1 мая счетчиком коммерческого учета считается не квартирный, а домовой прибор учета), все суммируется и выставляется платежка. До тех пор, пока не будет квартирного учета пользования, ничего не изменится. И еще – пока не будет личного вентиля: хочешь - закрыл воду или выключил батарею, хочешь - подключился. Это и есть решение проблемы. А все выписанное в законе – шулерство», - убежден Сергиенко.

«Жесткая» автономка

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунальных услуг, в соответствии с законом о ЖКХ, разработало правила отключения от централизованного отопления и водоснабжения, то есть перехода на частные котлы и бойлеры.

Так, владельцы квартир могут отрезаться от централизованных сетей только в том случае, если не менее половины квартир в доме это уже сделали. Для отключения владелец квартиры должен обратиться в орган местного самоуправления с заявлением, где в произвольной форме должен указать причины отключения и дать информацию об устройстве системы индивидуального тепло- или водоснабжения. Кстати, местная власть должна разместить на официальном сайте полный список домов, в которых уже отключены от централизованных услуг половина и более квартир.

Далее орган местного самоуправления передает обращение собственника квартиры на рассмотрение комиссии, которая затем даст рекомендации относительно возможных вариантов устройства системы индивидуального теплоснабжения, а также проектной документации. Дальше собственник квартиры за свои средства должен обеспечить разработку проекта отключения квартиры. Оплата выполнения работ по отключению также обеспечивает собственник жилья.

Процедуру отключения необходимо провести до 1 октября – до начала отопительного сезона, и при условии, что она не помешает дальнейшему снабжению других квартир общегородским отоплением и горячей водой.

«Правило перехода на автономное отопление и горячую воду было выписано и раньше, но только не в законе, а в нормативных актах. Причем прописано было, что отрезаться от сетей можно только в том случае, если на 100% дом с этим согласен. Как по новым правилам, выписанным в законе, когда только половина жильцов согласна отказаться от централизованных услуг, возможно перейти на автономку? То есть, как можно решить дилемму, когда каждый второй против? Закон не решает этот вопрос. Он нарушает право выбора жильцов. И все из-за того, что нерешенной остается главная проблема - учет индивидуального потребления услуг. В новом законе закрепили совковые правила. Для украинцев нововведения не станут положительными», - подытожил Сергиенко.

Оценить эффективность вступившего в действие закона о жилищно-коммунальных услугах, который был принят для приведения этой сферы в соответствие с европейскими стандартами, украинцы смогут в течение этого года. В принципе, у нас должны будут на полную заработать конкуренция на рынке ЖКХ, взаимная ответственность поставщика и потребителя, договорные основы. При этом чиновникам нужно будет выработать массу дополнительных нормативно-правовых документов, от которых будет многое зависеть. Время покажет, насколько власть действует верно.

Нана Черная