"Золотой" киловатт: пойдет ли правительство на резкий рост тарифов

Правительство продлило действие льготной цены для населения на электроэнергию всего на один месяц – до конца апреля. Что будет дальше, власти, похоже, не знают, хоть и откладывать неизбежное увеличения тарифов становится все труднее. Как наиболее эффективно руководство страны могло бы решить эту проблему, читайте в материале УНИАН.

Правительство продлило действие льготной цены на электроэнергию для населения в размере 1,68 гривни за киловатт на один месяц - до конца апреля. Без этого решения тариф бы сразу улетел вверх до рыночного уровня, превысив 3 гривни за киловатт, что повысило бы социальную напряженность и снизило бы рейтинги президента и находящейся у власти команды.

С одной стороны, данное решение говорит о том, что и президент, и правительство хорошо осознают риски повышения тарифов под занавес одного из самых сложных за последние годы отопительных сезонов, старт которого проходил под аккомпанемент «тарифных» протестов по всей стране.

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То, что решение принято лишь на один месяц, также говорит о том, что у руководства страны до сих пор нет четкого плана действий и понимания, как наиболее безболезненно и эффективно привести электротарифы для населения к рыночному уровню.

А это нужно было сделать еще вчера.

Стоит напомнить, что еще в 2015 году в Украине был утвержден двухлетний график повышения тарифов на электроэнергию для населения. Его целью было приведение тарифов до рыночного уровня, чтобы к запуску нового конкурентного рынка электроэнергии для населения и промышленности действовали рыночные правила и цены.

Однако, когда в июле 2019 года рынок все-таки заработал, то рыночные цены достались только бизнесу, а для бытовых потребителей сохранился фиксированный тариф, который в два-три раза ниже рынка. Фактически за низкие цены для населения заплатила промышленность и находящиеся в собственности государства предприятия.

Сейчас льготный тариф для населения обеспечивается через механизм возложения специальных обязательств на государственные генерирующие компании, в первую очередь, на «Энергоатом», являющийся оператором всех действующих атомных электростанций Украины.

С начала года эта компания обязана продавать электроэнергию для нужд населения по цене 15 копеек за киловатт, что не только в разы ниже рыночной цены, но и меньше себестоимости, что приносит компании прямой убыток.

В целом ежегодный объем субсидирования тарифа для населения составляет колоссальные для украинского энергорынка более 50 миллиардов гривень.

В конце 2020 года правительство Дениса Шмыгаля постаралось немного исправить эту ситуацию, отменив льготную цену для населения в 90 копеек за первые 100 киловатт. При этом действие льготного тариф в размере 1,68 гривни за киловатт продлевалось до конца марта. Для большинства жителей страны это повышение привело к росту платежек почти на 80 гривень.

Несмотря на то, что такое решение, ожидаемо, вызвало волну общественного раздражения, ожидалось, что с 1 апреля 2021 года украинцев ждет повышение тарифа, ведь существенно снизить уровень субсидирования так и не удалось.

Власти же решили повременить с этим шагом, возможно, чтобы вернуться к этому вопросу после окончания отопительного сезона, когда сумма общей платежки за коммунальные услуги существенно упадет и повышение тарифов на электроэнергию не будет так остро воспринято обществом, а, возможно, решение отложено и вовсе в долгий ящик, до лучших времен.

При этом, несмотря на то, что тема льготного тарифа для населения подается под соусом защиты уязвимых слоев населения, таковой на самом деле не является, а напротив цементирует бедность. Ведь льготный тариф получают как бытовые потребители с низким уровнем дохода, так и высоким. При этом, последние вполне могли бы платить рыночный тариф.

Объем субсидии на рынке составляет пять десятков миллиардов гривень, который покрывают генерирующие госкомпании. Постепенно финансовые возможности этих компаний работать в убыток иссякают, и государству приходится дотировать их из государственного бюджета, в котором лишних денег нет, а, значит, приходится снижать расходы по другим статьям.

То есть, из-за льготного тарифа на электроэнергию для всех - бедных и богатых - у государства остается меньше средств на зарплаты бюджетникам, на социальную поддержку, то есть на улучшение благосостояния тех, кто в этом действительно нуждается.

Кроме этого, фиксированный тариф для населения, которое потребляет более трети всей электроэнергии в стране, препятствует развитию отечественной генерации и инфраструктуры, что в итоге сказывается на эффективности работы энергетической системы страны, приводит к росту себестоимости, а значит, к постоянному увеличению цены на электроэнергию, при том, что качество самой услуги снижается.

На сегодня перед властями Украины стоит сложная задача, решением которой могло бы стать введение в каком-то формате рыночной цены для потребителей с достаточным уровнем дохода, которые смогли бы без особых трудностей ее оплачивать, тогда как малообеспеченные слои населения будут защищены адресными субсидиями.

Сложность этого решения заключается в выборе критериев оценки благосостояния потребителей, а также в верификации этих данных. Ведь одна и та же семья по одним критериям может выглядеть обеспеченной, а по другой - бедной. Система субсидий, которая работает в Украине уже не первый год, постоянно поддается критике и нуждается в усовершенствовании.

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Правительство, конечно, могло бы пойти на одномоментное повышение тарифа с последующим регулярным ростом в течение нескольких лет, чтобы в какой-то момент цены для населения вышли на рыночный уровень.

Однако, во-первых, мы это уже проходили, и ничего не вышло, а во-вторых, такой подход затянет решение проблемы на несколько лет, тогда как украинская энергетика нуждается в срочных антикризисных мерах.

Сегодня наша страна стоит перед сложной дилеммой: решить вопрос цен на электроэнергию для населения раз и навсегда или же затянуть процесс на долгие годы, поставив политическую сиюминутную выгоду выше интересов государства и украинского народа. Какой путь выберет власть, мы узнаем уже совсем скоро.

Игорь Орел

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