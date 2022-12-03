С начала года НБУ купил на межбанке $3 240,45 млн и 110,97 млн евро.

Национальный банк Украины на 40,1% увеличил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей, когда было продано $401,52 млн.

Как сообщили в НБУ, с 28 ноября по 2 декабря 2022 года НБУ купил на межбанковском валютном рынке $6 млн и продал $569,32 млн. Отрицательное сальдо интервенций составило $562,72 млн.

С начала года НБУ купил на межбанке $3 240,45 млн и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал $23 404,83 млн и 1 789,11 млн евро. Отрицательное сальдо интервенций составило $20 164,38 млн и 1 678,14 млн евро.

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Курс во время войны:

До полномасштабного вторжения России в Украину был плавающий курс гривни.

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля ослабил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

В проект государственного бюджета на следующий год Кабмин заложил средний курс гривни 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 50 грн/долл.

В правительстве прогнозируют, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривен, а индекс потребительских цен составит 30,6%. По указанному прогнозу, в начале следующего года курс доллара будет составлять 42 гривни, а в конце – гривня девальвирует до 50.

6 октября заместитель председателя Нацбанка Сергей Николайчук заявил, что регулятор может вернуться к плавающему валютному курсу при условии сбалансирования состояния валютного рынка.

20 октября 2022 года Нацбанк разрешил украинцам покупать безналичную валюту без лимитов.

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