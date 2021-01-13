Яйца, молоко, мясо и сало. Как высоко вырастут цены на продукты питания

Рост потребительских цен в Украине в 2020 году ускорился до 5% с 4,1% в 2019-ом. Чиновники уверяют – все в рамках прогноза. УНИАН разбирался, что же в действительности происходит, и что ждет украинцев с ценами на продовольствие в ближайшем будущем.

Каждый украинец на своем кошельке прочувствовал негатив и тяжесть 2020 года – коронакризис, падение экономики, инфляция сделали свое черное дело. Но, судя по данным Госстата, для отчаяния повода нет. По крайней мере, относительно цен на продукты питания.

Так, по подсчетам ведомства, потребительская инфляция в Украине в 2020 году составила лишь 5%. Для сравнения: инфляция в 2019 году упала до 4,1% с 9,8% в 2018 году и с 13,7% в 2017 году, в 2016 году она составляла 12,4%, годом ранее - 43,3%. Согласно закону о госбюджете, в 2021 году инфляция должна составить 7,3%.

Госстат подсчитал, что на потребительском рынке в декабре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,7%. Больше всего (на 16,1%) подорожали яйца. На 8,3-0,9% выросли цены на овощи, сахар, подсолнечное масло, молоко и молочные продукты, хлеб, продукты переработки зерновых, макаронные изделия, мясо птицы, масло, рис, сало. Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 0,5%. То есть, подорожало все. Лишь одежда и обувь просели в ценах на 4,6%.

Кстати, продовольственным подорожанием «счастье» для кошельков не закончилось. Цены на промышленную продукцию в декабре 2020 года выросли на 14,5%. При этом Госстат отметил, что в 2019 году цены промышленных производителей упали на 7,4%, тогда как в предыдущие годы наблюдался рост: в 2018 году – на 14,2%, в 2017-м – на 16,5%, в 2016-м – на 35,7%, в 2015-м – на 25,4%.

Такая подробность от Госстата не улучшает общую картинку. Похоже, дальнейший рост цен неизбежен.

Минэкономики успокаивает

В Минэкономики сразу заявили, что показатель потребительской инфляции в 2020 году в 5% полностью соответствует расчетам Национального банка. В целом, ценовая динамика оставалась прогнозируемой, несмотря на коронакризис.

«Главными условиями формирования внутренних цен в течение 2020 года были относительно ограниченный спрос вследствие вынужденных мер по предотвращению активного распространения пандемии; поддержка государством экономики в сложившихся условиях; постепенная девальвация гривни; динамика мировых цен, которая формировалась в результате деструктивных процессов в мировой экономике, также связанных с мерами сдерживания распространения заболевания в мире», - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве отметили, что на фоне карантинных мер формирование потребительских цен зависело от изменения приоритетов в потреблении. Большими темпами росли как объемы розничной торговли, так и потребительские цены, прежде всего, на товары первой необходимости. Среди товаров, цены на которые росли на фоне сохранения постоянного спроса, выделяются продукты питания (по итогам 2020 года цены выросли на 5,2% по сравнению с ростом на 4,9% в 2019 году), а также услуги в сфере здравоохранения (подорожание на 7,7% по сравнению с 3,8% в 2019 году).

На этом фоне поддержкой платежеспособного спроса населения в условиях карантина выступало дальнейшее повышение заработной платы и реализация мер правительства, направленных на смягчение последствий пандемии и потерь бизнеса.

«НБУ реализовывал стимулирующую монетарную политику, которая также имела характер стимулирования инфляции. Это касается и темпов роста денежного предложения (по оперативным данным Нацбанка - на 28,7% в течение 2020 года) при сохранении учетной ставки на уровне 6% годовых, и фактора обесценивания гривни (среднемесячный обменный курс гривни к доллару девальвировал на 19,3% - до 28,17 грн/долл в декабре 2020 года), что с определенным лагом продолжает сказываться на ценах, особенно в части импортной составляющей. Хотя в итоге такое влияние минимизировано изменением потребительских предпочтений населения», - говорится в обзоре Минэкономики.

Национальный банк ожидает в 2021 году ускорения роста инфляции до 6,5% под влиянием дальнейшего оживления экономики, эффекта от нынешнего ослабления гривни, а также повышения минимальной зарплаты, которое подтолкнет внутренний спрос.

Производители ожидают роста цен на продукты питания

Эксперты Ассоциации животноводов Украины прогнозируют дальнейший рост цен на яйца из-за подорожания кормового сырья.

«Поскольку конец 2020-го всколыхнул кормопроизводителей нестабильностью рынка сырья, стремительным ростом цен на зерновые (кукурузу, пшеницу), а также на шрот сои и подсолнечника на фоне их дефицита, это стало причиной подорожания и комбикормов, которые занимают до 70-75% себестоимости производства продукции», - отмечает эксперт по птицеводству Ассоциации животноводов и компании AVA Group Ирина Бойко.

По ее словам, на фоне этих событий фермеры «боятся» нехватки кормов. Некоторые производители сокращают поголовье птицы, другие даже вынуждены закрываться, чтобы переждать непредсказуемые колебания.

На конец декабря 2020 года себестоимость производства яиц на предприятиях колеблется в пределах 22 грн/10 шт. А конечная цена на полках потребителей - от 30 грн/10шт. Вопрос - как изменится цена в январе 2021? Ни один производитель не имеет четкого ответа. После новогодних праздников спрос потребителей снизится, а вот цена на яйца, скорее всего, увеличится, в связи с постепенным сокращением поголовья птицы и продолжением роста цен на рынке сырья. Как результат, нельзя исключать и повышения цен на мясо птицы.

В Ассоциации животноводов также прогнозируют подорожание свинины в ближайшие несколько месяцев. Причиной этого является несколько факторов. В частности, из-за неурожая.

«Уже выросла цена на зерновую группу, сою и подсолнечник (на 20-40%), которые являются основными компонентами в корме свиней», - отмечает эксперт по свиноводству Ассоциации животноводов Украины и компании AVA Group Ольга Махно.

По ее словам, в структуре себестоимости производства мяса корма занимают около 70-80%. В соответствии с этим, прогнозируемо, возрастет и себестоимость производства свинины.

Еще одним фактором подорожания ключевого мясного продукта специалисты называют повышение себестоимости выращивания свиней при низких закупочных ценах.

А раз будут расти цены на мясо, значит стоит ожидать повышения стоимости и колбасных изделий, и прочей мясной продукции. Причем на этом не закончится - следует ожидать подорожания всего продовольствия.

Это – мировой тренд, о чем говорят данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. По результатам ее исследования, в декабре мировые продовольственные цены продолжали повышаться седьмой месяц подряд, причем больше всего выросли цены на молочную продукцию и растительные масла.

В декабре среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 107,5 пункта, что на 2,2 процента выше ноябрьского показателя. По итогам 2020 года в целом, среднее значение этого индекса, позволяющего ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары, достигло максимума за последние три года (97,9 пункта, что на 3,1 процента выше показателя 2019 года, однако более чем на 25 процентов ниже исторического максимума, зафиксированного в 2011 году).

Прогноз экспертов

Главный экономист Dragon Capital Елена Белан считает, что в 2021 году внутренний спрос будет подталкивать цены вверх. Также на динамику инфляции повлияют повышение минимальной зарплаты на 20 процентов с января 2021 года, низкая база сравнения в ценах на овощи, и рост тарифов на отопление после нескольких месяцев стремительного роста стоимости газа. В результате, потребительская инфляция ускорится до 6,1 процента в годовом исчислении.

«В начале года вырастут валютные поступления от экспортеров в результате резкого роста цен на сталь и зерно в последние месяцы 2020 года. Это, наряду с притоком иностранного капитала в государственные облигации, будет способствовать укреплению гривни. Но во второй половине года курс вернется к отметке 28 грн/долл из-за роста импорта», - подчеркнула Белан.

Экономист Андрей Блинов считает, что динамика инфляции в Украине сейчас является восходящей. Локального минимума она достигла в мае 2020 года, когда цены в годовом исчислении выросли на 1,7%. По итогам 2020-го, годовой темп потребительских цен составил 5%, что совпало с инфляционной целью, установленной Национальным банком.

«Согласно прогнозам НБУ, этот показатель будет ускоряться вплоть до третьего квартала 2021 года, когда годовая инфляция увеличится до 6,9%. Лишь затем рост цен начнет притормаживать», - отметил эксперт.

Относительно того, что будет дорожать в ближайшие месяцы, то, по мнению Блинова, есть три группы товаров и услуг, где высока вероятность заметного роста цен.

Во-первых, это - тарифы на ЖКХ и железнодорожный транспорт. Один из мотивов - рост минимальной заработной платы с 4723 гривен еще в середине 2020-го до 6 000 гривен сейчас и перспектив повышения до 6500 гривен в конце года. И эта тенденция в целом касается всей сферы услуг, включая здравоохранение и образование. Потихоньку, вслед за мировыми биржами, будет дорожать автомобильное топливо. А вот цены на газ, начиная с февраля, вероятно, будут падать как под влиянием правительственных решений, так и общеевропейских тенденций.

Во-вторых, продолжают расти мировые цены на продовольствие. Например, за последние два месяца биржевые цены на кукурузу и подсолнечное масло прибавили по 20%, пшеница – 8%. До весны сохраняется высокая вероятность дальнейшего подорожания яиц. Однако другие товары - сахар и гречневая крупа - похоже, исчерпали потенциал роста.

В-третьих, весной заметно вырастут цены на овощи. Цены на лук, морковь и отчасти картофель осенью падали до минимальных значений за последние годы, но теперь могут сезонно стремительно взлететь, пока не поступит предложение нового урожая.

«Динамика цен летом и осенью уже во многом будет зависеть от прогнозов урожая тех или иных культур, а также от того, как быстро будут сниматься ковидные барьеры», - отметил эксперт.

Член Совета НБУ Виталий Шапран считает, что, с позиции инфляционных рисков, 2021 год будет для Украины, да и не только для нашей страны, очень непростым.

«С одной стороны, у нас только наличная гривня вне банков выросла в объемах примерно на 33-35%, с другой стороны - ВВП снизился на 5%. В других странах ситуация с динамикой денежных агрегатов и темпами падения еще хуже. Связано это со стратегией работы центральных банков в период локдаунов, которые существенно замедляют скорость обращения денег. По мере того, как в мире экономика будет приходить в себя после COVID-19, выпущенная наличность будет давать о себе знать, в том числе и на рыках товаров и услуг, что, конечно же, чревато инфляцией. В арсенале центральных банков множество инструментов, как противодействовать инфляции, которая имеет монетарную природу, но не все из них нам доступны. Ситуацию осложняет большая доля наличных в обращении в Украине в сравнении с безналичной гривней. Не берусь сейчас сделать точный прогноз по инфляции, так как в 2021 году будет все зависеть от жесткости решений в области монетарной политики, но, думаю, не ошибусь, если скажу, что инфляция будет заметно выше чем в 2020 году», - отметил Шапран.

По мнению экономического эксперта Олега Пендзина, опыт прошлого локдауна, весной 2020 года, говорит о том, что, когда с рынка идет большой объем спроса, цены замирают. Ведь с рынка на время локдауна уходят предприятия общественного питания.

«В силу того, что останавливается торговля товарами промышленной группы, уменьшается и спрос на импорт, и, как следствие, укрепляется гривня. Но все эти процессы будут такими до конца локдауна. По его окончанию инфляционные процессы продолжатся», - подытожил эксперт.

Раз инфляция продолжится, то к ней нужно готовиться нашим кошелькам. Правда, каким образом в коронакризис это можно сделать, – большой вопрос.

Нана Черная

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