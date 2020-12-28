Макроэкономический прогноз на 2021 год: рост экономики на 4% при умеренном росте инфляции

В преддверии Нового года агентство УНИАН опросило ведущих экономистов страны о прогнозах развития украинской экономики в 2021 году. Как же изменится в наступающем году валовый внутренний продукт Украины, какой ждать инфляцию и курс гривни?

Проведенный агентством УНИАН опрос ведущих экономистов страны позволяет рассчитывать в 2021 году на выход Украины из вызванного эпидемией коронавируса глубокого экономического кризиса.

Консенсус-прогноз говорит об ожиданиях роста валового внутреннего продукта Украины на 4,0 процента при умеренной потребительской инфляции на уровне 6,1 процента и курсе национальной валюты в 28 гривень за доллар США.

По данным Государственной службы статистики, в третьем квартале падение валового внутреннего продукта Украины составило 3,5 процента по отношению к аналогичному периоду 2019 года. При этом по сравнению с предыдущим провальным кварталом реальный ВВП с учётом сезонного фактора увеличился на 8,5 процентов, а это значит, что экономика Украины действительно начала свой путь к восстановлению.

Спад промышленного производства в Украине в ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года замедлился до 0,3 процента после падения на 5 процентов в октябре.

Внешнеторговый баланс Украины за январь-октябрь 2020 года, по данным Госстата, сведен с дефицитом 3,35 миллиарда долларов, что в 2,5 раза меньше дефицита за аналогичный период предыдущего года, что также связано с нестандартной экономической ситуацией в стране и мире.

При этом не может не радовать некоторый рост доходов украинцев – по данным Госстата, средняя номинальная заработная плата в октябре выросла на 13,5 процента в годовом выражении. К примеру, в Киеве показатель средней зарплаты составляет почти семнадцать с половиной тысяч гривен.

Рост доходов населения благоприятно сказывается на розничной торговле, сильно пострадавшей от коронакризиса: в январе-ноябре оборот розничной торговли в Украине вырос почти на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Инфляция в 2020 году показала рекордные минимумы в пределах 2 процентов в разгар кризиса из-за резкого снижения потребительского спроса и деловой активности в связи с карантинными ограничениями. При этом в ноябре инфляция ускорилась до 3,8 процента в годовом выражении и, судя по всему, будет расти и далее.

Что касается ожиданий от наступающего года, прогнозы украинских властей достаточно оптимистичны. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6 процента и инфляцию на уровне 7,3 процента.

Национальный банк ожидает в 2021 году роста экономики на уровне 4 процентов. По прогнозу регулятора, под влиянием оживления экономики и повышения минимальной зарплаты несколько ускорится и рост цен, и в 2021 году инфляция составит 6,5 процента.

У ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда -прогнозы более сдержанны. По его оценке, в 2021 году украинская экономика вырастет на 3 процента, а потребительская инфляция составит 6 процентов.

Такие же сдержанные прогнозы дают большинство опрошенных УНИАН украинских экспертов.

Консенсус-прогноз экономических показателей Украины на 2021 год:

Директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин:

«Говоря о прогнозе на следующий год, важно понимать, что есть масса факторов за пределами Украины, которые влияют на нашу экономику больше, чем решения правительства. Это действия глобальных игроков по преодолению последствий пандемии, это возможность протекционистских мер, которые используют разные страны мира.

Остаются у нас высокие геополитические риски - это та же самая Российская Федерация, и если даже если не будет дальнейшей военной эскалации, они инвестируют деньги в формирование медийного поля Украины, формирование пророссийских политических сил, соответственно, это будет мощным кластером дестабилизации. Есть турбулентность в Европе, выборы в Великобритании, Германии - смена Меркель на другого игрока может также изменить политику по отношению к Украине.

Здесь же не исключен новый виток коронакризиса, рост протекционизма развитых стран, снижение цен на сырьевых рынках, от которых Украина зависима: у нас экспорт из Украины примерно в год 50 миллиардов долларов, 70-75 процентов которого это сырьевые товары. Соответственно, от динамики сырьевых цен украинская экономика зависит сильнее, чем от решений того же Национального банка.

Если мы говорим о внутренних вызовах, то следующий год будет очень нестабильным: будет расти степень децентрализации, снижение влияния центра на регионы. Есть риски досрочных парламентских выборов. Осенью, возможно, не успеют, но весь год пройдет под знаком политической и социальной турбулентности, что негативно повлияет на экономику. Ни один нормальный инвестор не инвестирует в юрисдикцию, где есть политическая и социальная турбулентность.

У нас остаются достаточно дорогие финансовые ресурсы для экономики. Вследствие роста инфляции НБУ может усилить стерилизацию денежной массы, что повысит стоимость ресурсов для бизнеса, то есть, будем проигрывать конкуренцию глобальным игрокам. Мы ожидаем достаточно высокую инфляцию, рост безработицы, рост трудовой миграции - это негативные факторы, которые влияют на экономику в следующем году.

Мы рассматриваем базовый сценарий, при котором экономика вырастет на 4 процента, номинальный ВВП в таком случае составит 162 миллиарда долларов к концу следующего года. Инфляция будет 9,5 процента. Инвестиции будут оставаться на достаточно низком уровне. Импорт вырастет на 21 процент, экспорт – на 12 процентов, среднегодовой курс составит 29 грн/долл.»

Главный экономист Dragon Capital Елена Белан:

«Мы ожидаем рост экономики на 4,5 процентов в годовом выражении в 2021 году. Основным драйвером останется потребительский спрос и активизация инвестиционной активности на фоне постепенной вакцинации населения от коронавируса и ослабления карантинных ограничений.

Внутренний спрос будет подталкивать вверх цены. Также на динамику инфляции повлияют повышение минимальной зарплаты на 20 процентов с января 2021 года, низкая база сравнения в ценах на овощи и рост тарифов на отопление после нескольких месяцев стремительного роста цен на газ. В результате потребительская инфляция ускорится до 6,1 процента в годовом выражении.

В начале года вырастут валютные поступления от экспортёров в результате резкого роста цен на сталь и зерно в последние месяцы 2020 года. Это, наряду с притоком иностранного капитала в государственные облигации, будет способствовать укреплению гривни. Но во второй половине года курс вернётся к отметке 28 грн/долл. из-за роста импорта».

Аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко:

«В 2021 году экономика будет восстанавливаться после потерь, понесенных в 2020 году. В частности, мы ожидаем восстановления роста инвестиций после их провала в текущем году. Усилятся темпы роста потребления домашних хозяйств. Рост ВВП прогнозируем на уровне 3,9 процента.

Мы ожидаем, что тренд умеренной девальвации национальной валюты продолжится в 2021 году. Девальвационной давление в первую очередь будет обусловлено расширением торгового дефицита платежного баланса. В то же время, мы не исключаем сценарий слабой или умеренной ревальвации гривни, если в 2021 году усилится спрос на гривневые ОВГЗ со стороны инвесторов-нерезидентов. Таким образом, может возникнуть ситуация, аналогичная той, которая имела место в 2019 году, когда наблюдался постоянный дополнительный приток валюты на межбанк, создавая избыточное предложение валюты на межбанке. Курс гривни к доллару на конец года составит 29,5 грн/долл.

Усиление инфляции в 2021 году будет обусловлено преимущественно усилением потребительского спроса вследствие роста доходов граждан, а также ростом цен на основные сырьевые продукты. Инфляция по нашему прогнозу будет на уровне 6,1 процента».

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук:

«В целом украинская экономика неплохо проходит через этот глобальный кризис благодаря своим структурным особенностям, благоприятным условиям торговли и восстановлению макрофинансовой устойчивости после кризиса 2014-15 годов.

Со второго квартала 2021 года мы ожидаем резкое восстановление отечественной экономики благодаря стимулированию внешнего спроса. Этому будет способствовать улучшение ситуации с пандемией благодаря вакцинации, прежде всего, в развитых странах. Монетарные условия тоже останутся стимулирующими. Кроме того, мы закладываем дополнительный эффект от сельского хозяйства на фоне низкой базы по сравнению с 2020, из-за плохого урожая зерновых, масличных и сахарной свеклы.

В результате, мы оставляем наш прогноз быстрого восстановления ВВП в следующем году - на 5,6 процента. Устойчивый рост доходов способствует впечатляющему восстановлению потребительского спроса.

Потребительская инфляция ожидаемо ускорилась за последние два месяца - до 3,8 процента в годовом выражении в ноябре. Инфляция, скорее всего, будет продолжать расти в ближайшие месяцы, и мы ожидаем, что она будет колебаться около 6 процентов - верхней границы целевого диапазона в течение большей части 2021 года.

Гривня поддерживается сильными внешними счетами. Высокая активность экспортеров и увеличение притока внешнего капитала будут способствовать умеренному усилению гривны в первом полугодии следующего года. Дальнейший переход к дефициту текущего счета будет давить на курс во втором полугодии, и он должен закончить 2021 год в диапазоне 27,5-28 грн/долл.».

Аналитик Alpari Максим Пархоменко:

«В следующем году экономика Украины будет постепенно восстанавливаться. Экономическое настроение потребителей и домохозяйств будет угнетённым до конца следующего года. Это означает, что многие компании будут инвестировать меньше, а потребители будут откладывать не самые важные покупки в долгий ящик.

Из-за этого восстановление ВВП будет происходить благодаря активизации отраслей экономики, которые больше всего пострадали от ограничений. Потенциал этого восстановления иссякнет к середине следующего года. Общий рост ВВП по итогу 2021 года составит 4 процента.

Инфляция начнёт расти за счёт цен на энергию. За счет низкой базы для сравнения, цены в следующем году однозначно будут выше. В паре с этим правительство собирается повысить минимальный оклад, что усилит инфляцию. Базовый прогноз - это рост инфляции до 5,5 процента. При более весомом росте цен на топливо инфляция на следующий год достигнет отметки в 7 процентов. Цены на газ также восстанавливаются, первом квартале следующего года коммунальные платежи начнут расти в цене, что также будет разгонять инфляцию.

К концу второго квартала есть очень высокие риски повышения процентной ставки НБУ до 7 процентов. Курс гривни будет находиться на текущем диапазоне 27,00-28,50 грн/долл. В данный момент Минфин может одалживать на рынке деньги для финансирования бюджета. Такие операции вызывают спрос на гривню, что и уводит курс доллара вниз. Правда, приходится делать такие займы ценой повышения процентных ставок, что в будущем увеличит стоимость обслуживания нашего долга».

Согласно обобщенным оценкам экспертов, в следующем году украинскую экономику ждет скромный рост, что, однако, является позитивом по сравнению с падением в этом драматическом году. Также ожидается дальнейший рост инфляции, которая будет находиться на верхней границе целевого диапазона Нацбанка либо немного его превысит. А курс украинской валюты будет примерно на нынешнем уровне, то есть серьезных колебаний не предвидится.

Пережив бурный 2020 год, нам остается надеяться, что хуже уже не будет: долгожданная массовая вакцинация позволит защитить здоровье большинства людей, которые, в свою очередь, обеспечат рост экономики и собственного благосостояния. И кошмары страшной пандемии останутся лишь в наших воспоминаниях.

Екатерина Жирий

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