Япония предоставит Украине дополнительный кредит в размере 300 млн долларов.

На фоне полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины правительство Японии приняло решение оказать Украине помощь.

Об этом сообщает NHK.

Япония предоставит Украине дополнительный кредит в размере 300 млн долларов.

Как пишет издание, премьер-министр Японии Кисида Фумио планирует проинформировать о данном решении на встрече с президентом США Джо Байденом 23 мая.

Япония стремится подтвердить готовность стран Большой семерки продемонстрировать единство и продолжать оказывать помощь Украине, а также оказывать большее давление на Россию посредством дополнительных санкций.

Япония и ее помощь Украине:

Правительство Японии ввело новые санкции в отношении Российской Федерации. В санкционном списке оказались более 130 человек и 70 компаний.

Кроме того, правительство Японии предоставит Украине кредит в размере 100 млн долларов, а также грантовую помощь в 2,3 млн долларов.

Как рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, Япония запрещает экспорт в Россию высокотехнологичных товаров.

18 мая 2022 года Министерство социального обеспечения Японии заявило о том, что в Токио и Осаке будут предоставлять работу беженцам из Украины.

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