Курс валют в первую очередь будет зависеть от ситуации на фронте, отметил экономист.

Эксперты прогнозируют, что до конца года наличный курс доллара останется без изменений – в пределах 40 или 41 грн/долл.

Об этом рассказал глава Ассоциации украинских банков Андрей Дубас, передает 24 канал.

По его словам, на данный момент ситуация с экономикой в Украине нормальная.

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"Но все будет зависеть от того, как мы будем продвигаться на фронте, и будет ли продолжаться финансовая поддержка украинской экономики. Если это будет, то мы можем смело рассчитывать на то, что показатели в обменниках будут такими же до конца года", – отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк 21 июля понизил официальный курс гривни на 25%, до 36,57 грн/долл.

Также ранее сообщалось, что в макроэкономическом прогнозе Министерства экономики указано, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривень, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

Эксперты прогнозировали, что в сентябре 2022-го курс доллара будет колебаться между 40 и 41 гривной. А вот в октябре ситуация может кардинально измениться.

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