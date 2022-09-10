Курс гривни к евро составляет 40,70 грн/евро.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" к национальной валюте остался на уровне показателя предыдущего дня – 39,90 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также не изменился и составляет 40,70 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,50 грн за долл., евро – 39,70 грн за евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,31 грн, евро – 37,74 грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк 21 июля понизил официальный курс гривни на 25%, до 36,57 грн/долл.

Также ранее сообщалось, что в макроэкономическом прогнозе Министерства экономики указано, что в 2023 году курс доллара достигнет 50 гривень, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

Эксперты прогнозировали, что в сентябре 2022-го курс доллара будет колебаться между 40 и 41 гривной. А вот в октябре ситуация может кардинально измениться.

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