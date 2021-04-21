Владислава Молчанова: При активном участии всех сторон задачу по достройке объектов банка "Аркада" можно выполнить уже через несколько лет

Фундатор общественной организации «Центр защиты киевлян» Владислава Молчанова рассказала УНИАН о перспективах завершения строительства жилых комплексов обанкротившегося банка «Аркада» в Киеве, когда вкладчики смогут получить свои квартиры, особенностях финансирования этого проекта, а также о проблемах, которые тормозят процесс достройки.

В Киеве сообщили о подписании меморандума о завершении строительства недостроенных объектов обанкротившегося банка "Аркада". Так, 7 апреля 2021 года во время брифинга в НБУ объявили, что три недостроенные "Аркадой" жилые комплекса "Патриотика", "Эврика" и "Патриотика на озерах" будут завершены в ближайшее время. Под документом поставили свои подписи руководители ряда министерств, профильных государственных ведомств и инвесторы.

Это обнадеживающий месседж от власти для инвесторов и фактически первый и уникальный для столицы кейс решения кризисной ситуации, где профильные органы власти и ведущие девелоперы впервые действуют вместе. О том, каковы права и обязанности каждой из сторон, как будет профинансирована достройка, когда вкладчики смогут получить свои квартиры, и появится ли на Осокорках в Киеве новый парк в интервью УНИАН рассказала фундатор общественной организации "Центр защиты киевлян" Влада Молчанова.

Какова ваша роль в процессе решения социального вопроса достройки объектов "Аркады"? И с чего все начиналось?

С этой проблемой я впервые столкнулась как фундатор «Центра защиты киевлян». Это общественная организация, которая очень внимательно следит за ключевыми киевскими темами, проводит экспертные и образовательные мероприятия, а также предоставляет бесплатную юридическую помощь киевлянам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

В прошлом году к нашей организации за помощью обратилась инициативная группа инвесторов, абсолютное большинство из которых - обычные киевские семьи, пострадавшие в результате действий банка "Аркада". Поскольку у меня есть значительный экспертный опыт как у девелопера и мне небезразличны проблемы нашего общества, я не могла оставаться в стороне. Поэтому наша команда дала старт и толчок урегулированию вопросов, связанных с объектами "Аркады", а я стала выполнять роль модератора этого процесса.

Сейчас на рынке есть много кейсов незавершенных строительств. В частности, всем известные недострои "Элита-центра", объекты Войцеховского и другие. Но успешных среди них нет. Достроив объекты "Аркады", мы докажем: эффективное решение такого рода проблем - возможно.

Тем более, что эта проблема является очень острой и болезненной для многих жителей Киева. Пострадало значительное количество инвесторов - это не один и не два дома, а тысячи семей. Поэтому мы и решили войти в этот процесс. И чем дальше мы погружались в этот вопрос, тем большим было понимание того, как можно финализировать строительство, механизмы достройки постоянно отрабатывались.

Результатом этого стал проект меморандума, он дал толчок детальным переговорам. Мы обсуждаем, что может сделать каждая сторона, чтобы сдвинуть эту ситуацию с мертвой точки. И не просто виртуально растянуть этот процесс во времени, а действительно дать возможность людям получить собственное достроенное жилье. Стремимся достичь этого реальными действиями, с привлечением представителей исполнительной власти и местного самоуправления.

Меморандум подписали 12 сторон: профильные министерства и ведомства, инвесторы. Также ключевым участником этого процесса является городская община, которую представляет мэр Кличко.

Для меня лично это серьезный вызов. И возможность действительно помочь киевлянам через организацию процесса достройки. По моему убеждению, при надлежащем выполнении всеми сторонами данного процесса своих обязательств объекты можно достроить и сдать в эксплуатацию.

Насколько трудно в этом процессе коммуницировать с представителями власти?

У меня большой опыт управления в частном секторе и, конечно же, в бизнесе такие кризисные ситуации решаются значительно оперативнее. При привлечении государственных органов возникло достаточно много дополнительных вопросов и ограничений. Но тот факт, что нам удалось привлечь все ключевые институции, каждая из которых, согласно меморандуму, получила четкую зону ответственности — это уже большое достижение и победа.

Какую роль выполняет «ДТЭК Киевские электросети» в этом процессе? Потому что, насколько известно, эта сторона не подписала меморандум...

Для меня это острая тема, и позиция этой компании выглядит достаточно странной. Мне казалось, что мы решаем общие проблемы, и «ДТЭК Киевские электросети», так же, как и все стороны, должен быть максимально заинтересован в их решении и финализации процесса достройки.

Мы ожидали от них конструктивной позиции относительно участия в меморандуме. Но никак не отказа. Меня лично удивляет отсутствие позиции компании при ее очевидных обязательствах перед городской общиной.

А как насчет сотрудничества с городскими властями и лично с мэром Виталием Кличко?

Могу сказать, что позиция Виталия Кличко в этом вопросе очень конструктивна. Мы получили заверения во всесторонней поддержке и содействии в решении ряда проблем. Это и вопросы инфраструктуры, и вопрос строительства социальных объектов.

Надеюсь, что все обязательства, принятые городом, будут выполнены. Мы очень эффективно коммуницируем с мэром, и он - один из самых активных участников данного процесса.

Самый острый вопрос вокруг темы недостроев "Аркады" - история с незаконным вывозом песка, которую активно обсуждают в СМИ. Можете ее прокомментировать?

Речь идет о песке, намытом "Аркадой", в частности, за счет инвесторов, на столичных Осокорках. Он хранится на территории рядом со стройплощадкой, и без него невозможно достроить объекты. В то же время есть несколько структур, претендующих на этот песок.

Понятно, что речь идет об определенных злоупотреблениях. Поэтому для меня очень важно, чтобы этот вопрос был урегулирован, чтобы песок остался на площадке, а всем событиям вокруг него была дана объективная правовая оценка. Со своей стороны, я буду всячески способствовать решению этого вопроса. Все должно происходить по закону.

Еще один острый вопрос - "Экопарк". Каковы шансы, что на левом берегу Киева появится новый парк?

Относительно "Экопарка". Мы обсуждали этот вопрос, я вместе с мэром была инициатором и приглашала представителей "Экопарка", чтобы выслушать их позицию, требования и пожелания. Но после первой состоявшейся встречи они фактически вышли из переговорного процесса.

Для меня это тоже очень странная ситуация: люди стремятся что-то сделать, есть позиция города, есть мэр, который хочет помочь, понять, уделяет этому свое время и внимание. Есть я, которая пытается эту историю отмодерировать, склеить. А "Экопарк" просто отходит от переговорного процесса, и вместо этого объединяется с какими-то непонятными структурами, псевдоактивистами в балаклавах. Это не конструктив, а разрушение.

Я уверена, что все стороны понимают необходимость создания новой парковой зоны в этом густонаселенном районе города. Тем более, что для этого предусмотрена площадь более 100 гектаров. Мы готовы представить проект. Что интересно, в пределах этой территории есть предложение создать и большой зоопарк, вроде харьковского, который будет приносить радость не только жителям Осокорков и Позняков, но и всего левого берега Киева.

Но хочется, чтобы это было общее видение и девелопера, и властей города, и общества. Поэтому мы приглашаем все стороны к совместной разработке концепции парка на окружающих территориях - как общественную организацию "Экопарк", так и всех заинтересованных жителей.

Как вы планируете привлекать средства в реализацию этих проектов, какие механизмы будут задействованы?

Вопрос привлечения средств отрабатывается несколькими сторонами - участниками меморандума, поскольку инвесторы ожидают скорейшей достройки объектов - в срок до 3 лет. Stolitsa Group отрабатывала механизмы возможности реализации проекта в такие сжатые сроки, и меня заверили, что это возможно, при наличии государственной финансовой помощи и полного пакета документации.

Поэтому сейчас этот вопрос обсуждается. Замечу, что многие дела нам приходится делать впервые, быть, так сказать, "пионерами" в этом вопросе.

Все это, конечно, требует времени, но мы стараемся ускорить все эти процессы. Но если мы уже взвалили на свои плечи эту тяжелую ношу, другого выхода просто нет.

Каковы ваши взаимоотношения с вкладчиками «Аркады» - теми людьми, которые остались без квартир?

Согласно меморандуму, создана дирекция по достройке, в которую вошли, на мой взгляд, именно те структуры, которые занимаются операционной деятельностью и решают насущные вопросы по достройке. Они отрабатывают все проблемы и дают свои предложения, что нужно сделать, на каких уровнях власти или в каких институциях согласовать вопрос, чтобы этот процесс действительно завершился в заявленные сроки и соответствовал ожиданиям инвесторов.

А как часто вы общаетесь с инвесторами?

Мы на постоянной связи. Но сегодня этот процесс уже частично подхватила дирекция, и теперь большинство коммуникаций выстроены именно через нее и представительство инвесторов всех ЖК.

Какие самые большие проблемы волнуют инвесторов после подписания меморандума?

Безусловно, это возможность достроить их дома в самый кратчайший срок. Есть отдельные вопросы, касающиеся домов с высокой степенью готовности, это отдельная история, и я знаю, что дирекция уже с этим вопросом работает.

Главный вопрос - это сроки, когда дома будут достроены и сданы в эксплуатацию. И его решение во многом зависит от того, насколько сегодня государство сможет привлечь средства на возвратной основе для скорейшей достройки.

Каковы перспективы этого проекта, на ваш взгляд? Когда стоит ожидать окончания?

В жизни я - оптимистка и максималистка с точки зрения выполнения поставленных задач. Поэтому я верю и приложу максимум усилий, чтобы это произошло как можно скорее. И сделаю все от меня зависящее, чтобы все стороны выполнили свои обязательства перед киевлянами, и жилье было достроено. При активном участии всех сторон задачу по достройке объектов банка «Аркада» можно выполнить уже через несколько лет. И я получу возможность в дальнейшем общаться с инвесторами уже в их собственных квартирах.

Татьяна Стежар

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