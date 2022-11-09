За 5 дней криптовалюта подешевела на 20%.

Вечером в среду, 9 ноября, стоимость Bitcoin упала ниже 17 тысяч долларов.

Как свидетельствуют данные Google Финансы, за сегодня цифровая валюта упала в цене на 8,8%. К 18 часам по киевскому времени стоимость Bitcoin составляла 16 873 долларов.

В последний раз криптовалюта стоила столько почти два года назад – в ноябре 2020 года.

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Еще 5-8 ноября стоимость Bitcoin варьировалась в пределах 20-21 тысяч долларов. 8 ноября цена впервые упала ниже 20 тысяч долларов. После Bitcoin продолжил дешеветь. За 5 дней криптовалюта потеряла более 20% цены.

Что происходит с одной из главных криптовалют

Напомним, исторический рекорд стоимость – 69 тысяч долларов за Bitcoin – был достигнут в ноябре прошлого года. Криптоинвесторы рассчитывали на новые высоты – 100 или даже 200 тысяч долларов. Однако нового пика не случилось.

С мая текущего года Bitcoin был не дороже 30 тысяч долларов. А с начала лета 2022 валюта опускалась до 17,6 тысяч и на пике достигала 25 тысяч долларов.

Некоторые эксперты уверены, что Bitcoin уже достиг своего "дна", другие прогнозируют падение до 10-11 тысяч долларов.

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