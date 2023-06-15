Национальный банк ожидает, что снижение инфляции в Украине будет продолжаться в дальнейшем, хотя и более умеренными темпами.

В Украине стабилизировались цены на алкоголь и сигареты.

На это есть, как минимум, две причины: подорожание стоимости гривны и определенное оживление черного рынка, сообщат в пресс-службе Национального банка Украины.

"Стремительное замедление роста цен на алкогольные напитки объясняется умеренным спросом и улучшением курсовых ожиданий на фоне эффекта базы сравнения. Табачные изделия дорожали несколько медленнее. Кроме курсового фактора, это, вероятно, отражало давление со стороны теневого предложения", - сообщили в Нацбанке.

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Инфляция в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, в мае инфляция замедлилась до 15,3% в годовом измерении. Нацбанк ожидает, что снижение будет продолжаться, однако уже не так стремительно.

Глава Нацбанка Андрей Пышный обяснил, что будет постепенно иссякать эффект базы сравнения, способствовавший значительному снижению инфляции в первом полугодии. Кроме того, на динамику влияет повышение ряда тарифов на жилищно-коммунальные услуги и анонсированное возвращение довоенного уровня налогообложения на рынке горючего.

Ранее глава НБУ прогнозировал, что в этом году инфляция в Украине замедлится до 14,8%, а в последующие годы - вернется к однознаковому уровню.

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