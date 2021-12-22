В сравнении с предыдущим месяцем промпроизводство в ноябре выросло на 0,1% без учета сезонной корректировки и на 0,5% сократилось с учетом корректировки.

Промышленное производство в Украине в ноябре 2021 года в годовом выражении – к ноябрю 2020 года – без учета корректировки на эффект календарных дней выросло на 0,4%.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики, с учетом корректировки на эффект календарных дней промпроизводство в ноябре сократилось в годовом выражении на 0,2%.

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В сравнении с предыдущим месяцем промпроизводство в ноябре выросло на 0,1% без учета сезонной корректировки и на 0,5% сократилось с учетом корректировки.

Промпроизводство в Украине:

Промышленное производство в Украине в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократилось на 5,2%.

Промышленное производство в Украине в июне 2021 года в годовом выражении – к июню 2020 года – без учета корректировки на эффект календарных дней увеличилось на 1,1%.

Промышленное производство в Украине в сентябре 2021 года в годовом выражении – к сентябрю 2020 года – без учета корректировки на эффект календарных дней сократилось на 0,7%.

Промышленное производство в Украине в октябре 2021 года в годовом выражении – к октябрю 2020 года – без учета корректировки на эффект календарных дней выросло на 1,4%.