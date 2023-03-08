Там отметили, что желающие помочь Турции восстановиться пока не выстраиваются в очередь.

В Турции финансовый ущерб, нанесенный землетрясениями, оценивается в более чем $100 млрд.

Об этом заявила "Анадолу" постоянный представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон. По ее данным, из-за стихийного бедствия были перемещены 2,7 млн человек, разрушены около 600 тыс. зданий.

"Сейчас предполагается, что сумма ущерба, которую назвало правительство Турции и поддержали международные партнеры, превысит $100 млрд", - уточнила Винтон, добавив, что на отстройку потребуется еще больше.

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"Наше послание международному сообществу заключается в донесении масштабов произошедшего бедсвия", - сказала она.

"Потребности страны огромны, а ресурсов мало", - добавила Винтон.

По данным Би-би-си, скоро в Брюсселе пройдет донорская конференция, основной темой которой станет восстановление Турции.

Пока, как пожаловалась Винтон, желающие помочь не выстраиваются в очередь. 16 февраля ООН объявила сбор средств на помощь пострадавшим, с заявленной целью $1 млрд. Однако к сегодняшнему дню собрано только 9,6% от общей суммы.

Землетрясение в Турции

В Турции 6 февраля произошло два землетрясения силой более семи баллов. На сегодняшний день известно, что, жертвами стихии стали более 46 тыс. человек.

В последнее время в Турции идут массовые аресты застройщиков, которые подозреваются в возведении жилых домов с нарушениями установленных норм.

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