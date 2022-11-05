Курс гривны к евро составляет 39,50 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня остался на уровне показателя предыдущего дня – 40,50 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни также не изменился и составляет 39,50 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,95 грн за долл., евро - 38,60 грн за евро.

Видео дня

Курс валют в Украине

Как сообщал УНИАН, 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России, Национальный банк зафиксировал официальный курс на уровне 29,25 грн / долл.

21 июля стало известно, что НБУ ослабил официальный курс гривни на 25% – до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабинет министров предусмотрел средний курс гривни 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 45,8 грн/долл.

Недавно эксперт пояснил, что в течение последних лет в проекте госбюджета Украины Кабмин закладывает пессимистические оценки стоимости доллара. Это делают для того, чтобы предусмотреть высокую прибыль от импортных пошлин. Но реальный курс может быть ниже за прогнозируемые 45-50 грн/$.

Вас также могут заинтересовать новости: