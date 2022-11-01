В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин заложил средний курс гривны 42,2 грн/долл.

Правительство пересмотрело прогноз стоимости доллара на конец 2023 года до 45,8 грн/доллар, хотя еще два месяца назад прогнозируемый показатель составлял 50 грн за доллар.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Когда опубликовали первый вариант бюджета и там был макропрогноз и о 50 грн/доллар на конец следующего года. А сейчас, через два месяца, обновили прогноз на 45,8 грн/доллар на конец 2023-го", - сообщил Железняк.

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Курс валют в Украине

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам.

Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины 21 июля ослабил официальный курс гривны на 25% до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабинет министров Украины заложил средний курс гривны 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозировали его на уровне 50 грн/долл.

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