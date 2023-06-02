Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,00 грн за долл.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 2 июня, остался на уровне предыдущего дня - 37,50 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, по евро курс гривни сегодня подорожал на 5 копеек. Всего он составляет 40,60 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,00 грн за долл., евро - 40,00 грн за евро.

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Валютный курс-прогнозы экспертов

По экспертным прогнозам, в июне курс доллара к гривне вряд ли претерпит значительные изменения. Скорее всего он будет находиться в пределах 37-38 грн/долл.

По мнению банкира "Глобус Банка" Тараса Лесового, курс с 5 по 11 июня будет стабильным, колебания могут быть разве что в пределах 0,5 гривни.

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