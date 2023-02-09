Украинцы приобрели в "Дії" более 350 тыс. военных облигаций.

Украинцы приобрели в приложении "Дія" более 350 тысяч военных облигаций.

Как сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, каждая гривня с облигации идет на заработную плату военным, врачам, учителям и укрепление экономики страны.

"В "Дії" приобрели уже более 350 тысяч военных облигаций. Это - мощная поддержка в почти 350 млн грн для государственного бюджета. А значит, инвестиция в нашу победу", - отметил Федоров.

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Военные облигации в Украине

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Министерство финансов начало выпуск военных облигаций с целью привлечения средств в государственный бюджет для финансирования дефицита. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. грн. Ставка доходности для гривневых облигаций колеблется от 12 до 16% годовых в зависимости от срока.

Кабинет министров имеет договоренность с Министерством финансов и Национальным банком, что последний будет выкупать военные облигации на сумму не более 30 млрд грн ежемесячно.

С 3 октября, украинцы могут купить военные облигации в приложении "Дія" и помочь экономике страны во время военного положения.

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