Это почти 250 млн гривен помощи для ВСУ.

Украинцы приобрели в приложении "Дія" более 250 тысяч военных облигаций.

Как сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, покупая облигации в "Дії", не нужно платить дополнительную комиссию продавцу или налог с полученного дохода.

"Украинцы приобрели в "Дії" более 250 тысяч военных облигаций. Это почти 250 млн гривен помощи для ВСУ. Оружие, каски, бронежилеты, техника, медикаменты. Все для защиты жизней военных и скорейшей деоккупации Донецка, Мариуполя, Севастополя, Энергодара и других временно оккупированных городов. Каждая облигация - это инвестиция в поражение России, помощь военным и поддержка для экономики Украины", - отметил Федоров.

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Военные облигации в Украине: что известно

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Министерство финансов начало выпуск военных облигаций с целью привлечения средств в государственный бюджет для финансирования дефицита. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. грн. Ставка доходности для гривневых облигаций колеблется от 12 до 16% годовых в зависимости от срока.

Кабинет министров имеет договоренность с Министерством финансов и Национальным банком, что последний будет выкупать военные облигации на сумму не более 30 млрд грн ежемесячно.

С 3 октября, украинцы могут купить военные облигации в приложении "Дія" и помочь экономике страны во время военного положения.