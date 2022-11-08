Ожидается, что средний размер субсидии составит около 1800 грн в месяц.

В государственных бюджетах на 2022 и 2023 годы заложено достаточно средств для предоставления субсидий всем, кто в них нуждается и будет нуждаться.

Во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что средний размер этих ежемесячных выплат составит около 1800 грн.

"Почти 2,5 млн домохозяйств получают субсидии. Их количество в последующие месяцы будет больше, ведь люди продолжают обращаться за соответствующей помощью. Средний размер субсидии прогнозируемо составит около 1800 грн в месяц. В бюджете как на этот, так и на следующий год достаточно средств, чтобы поддержать наиболее уязвимые слои населения и оказать необходимый объем помощи в виде субсидий", - сказал он.

Видео дня

Социальные постирать

Как сообщал УНИАН, за период с января по сентябрь 2022 года на социальные выплаты из государственного бюджета было направлено 304,9 млрд грн, в том числе в сентябре – 34,1 млрд грн.

3 ноября Верховная Рада приняла Госбюджет-2023 во втором чтении и в целом. Шмигаль рассказал, что на социальные программы и пенсии в Госбюджете-2023 предусмотрено почти 450 млрд грн.

Министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что субсидии могут получить все люди, расходы которых на коммуналку превышают 10 или 15% доходов.

Вас также могут заинтересовать новости: