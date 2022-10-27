Тестовый импорт электроэнергии состоялся из Словакии.

В четверг, 27 октября, государственный трейдер "Энергетическая компания Украины" осуществил первый тестовый импорт электроэнергии из Европы.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Тестовый импорт электроэнергии состоялся из Словакии. Его мощность составила 1 МВт.

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"Техническая возможность импортировать электроэнергию из Европы в Украину – это еще один инструмент стабилизации работы нашей энергосистемы. Мы должны быть готовы к его внедрению", – подчеркнул генеральный директор АО "ЭКУ" Виталий Бутенко.

Отмечается, что право на импорт "Энергетическая компания Украины" получила в результате открытого аукциона по доступу к межгосударственным электросетям. Его в четверг, 25 октября, провел оператор национальной системы передачи НЭК "Укрэнерго".

Атаки РФ на украинскую энергосистему

С начала полномасштабного вторжения в Украину вооруженные силы Российской Федерации совершили 85 атак на объекты электроэнергетики Украины. 51 такую атаку оккупанты совершили в октябре. В результате подобных ударов во многих регионах ввели графики отключения электроэнергии.

Сознательно ограничить потребление электроэнергии украинцев призвал и президент Владимир Зеленский. Он отметил, что российские террористы создали нашим энергетикам такие сложные условия, которых никто в Европе еще не видел.

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