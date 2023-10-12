Ситуация значительно улучшилась по сравнению с прогнозами, которые были в начале года

Валовой внутренний продукт Украины по итогам 2023 года возрастет минимум на 3%. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на открытии Киевского международного экономического форума .

"В прошлом году экономика упала почти на 30%, мы потеряли почти 30% ВВП, мы потеряли 35% импорта, инфляция составила 26%, производство (промышленное) упало почти на 37%, дефицит бюджета составлял почти 20%. Сегодня нам удалось эту ситуацию удалось развернуть ... Мы понимаем, что в этом году мы получим рост ВВП в пределах 3 и более процентов", - добавил премьер.

Также он отметил, что по состоянию на сегодня инфляция находится на уровне 8-9%, и он убежден, что до конца года этот показатель не будет выше.

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Кроме этого, премьер указал, что в этом году Украина получит от партнеров 42 миллиарда долларов прямого бюджетного финансирования в виде льготных кредитов и грантов, и это без учета иностранной военной поддержки и гуманитарной помощи.

ВВП Украины во время полномасштабного вторжения

Проект государственного бюджета Украины на 2023 год предусматривал рост реального ВВП на 4,6%.

В феврале 2023 года ЕБРР существенно ухудшил прогноз для Украины и ожидал до 1% роста в этом году.

В свою очередь, Международный валютный фонд в октябрьском обзоре мировой экономики отметил, что ожидает рост ВВП Украины по итогам 2023 года на уровне 2%, хотя в апреле прогнозировал падение на уровне 3%.

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