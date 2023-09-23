Рост во втором квартале произошел после резкого падения с 2022 года. Нацбанк ожидает, что в 2023 году экономика вырастет на 2,9%.

Пострадавшая от войны экономика Украины выросла впервые в годовом исчислении с момента вторжения России в феврале 2022 года. Она сумела преодолеть резкий спад, а расходы среди потребителей, приспособившихся к войне, выросли.

Согласно данным, опубликованным Государственной службой статистики, после резкого падения в течение нескольких месяцев после атаки Кремля в феврале 2022 года и дальнейшего снижения в 2023 году, во втором квартале валовой внутренний продукт подскочил на 19,5% в годовом исчислении. Об этом пишет Bloomberg.

Помимо эффекта базы, ВВП увеличился за счет роста внутреннего потребления, поскольку украинцы адаптировались к новым условиям после первых месяцев войны, которая разрушила инфраструктуру страны и задушила экспортную экономику, включающую большие объемы зерна.

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Отмечается, что Госстат отложил публикацию отчета о ВВП за второй квартал после того, как в июле на него была совершена кибератака.

Согласно прогнозу Нацбанка, который будет пересмотрен в следующем месяце, экономика Украины может вырасти на 2,9% в этом году. Этот прогноз является решающим показателем для выплат по национальным ВВП-варрантам, срок погашения которых наступает в 2041 году, и они связаны с экономическими показателями страны.

В целом правительство Украины должно платить по этим ценным бумагам, если годовой объем производства превысит 3%, хотя власти стремятся пересмотреть свой международный долг в 2024 году после двухлетнего перерыва, введенного в августе 2022 года из-за войны.

Экономика Украина - новости

Как сообщал УНИАН, в Министерстве финансов ожидают, что ВВП Украины по итогам 2023 года вырастет более чем на 3%. Тем временем, в Министерстве экономики прогнозируют рост украинской экономики по итогам этого года на 4%, а по оценкам экспертов, рост реального ВВП составит 4,5%.

По данным Института экономических исследований и политических консультаций, прирост реального ВВП Украины в августе остался близким к 8% по сравнению с августом 2022 года. Однако августовский ВВП был более чем на 20% ниже уровня 2021 года.

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