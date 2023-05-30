Самой популярной облигацией среди украинцев является Донецк, которую купили 220 тысяч раз.

Украинцы приобрели миллион военных облигаций у "Дие" на сумму более 1 миллиарда гривень. В целом сейчас доступны к покупке облигации Ялта, Севастополь, Донецк и Мариуполь.

Как сообщает пресс-служба "Дии", украинцы уже получили 6,6 млн грн выплат. Еще миллионы гривень они получат по истечении срока вклада. Отмечается, что самыми популярными облигациями являются Донецк - 220 тысяч; Севастополь - 130 тысяч; Ялта - 124 тысячи.

"Украинцы приобрели в "Дие" облигаций на 1+ миллиард гривень! Каждая облигация - это оружие для Сил обороны и мощная поддержка экономики страны. Никакой дополнительной комиссии или налога с полученного дохода - прямая инвестиция в деоккупацию территорий", - отметил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Военные облигации

После начала полномасштабной войны России против Украины Министерство финансов начало выпуск военных облигаций, целью которых является привлечь больше средств в государственный бюджет.

С октября 2022 года можно купить военные облигации через "Дию". Стоимость одной военной облигации - от 900 гривень. Ограничений на количество облигаций нет.

Облигации в "Дие" имеют названия временно оккупированных украинских городов – Бердянск, Мариуполь, Донецк, Севастополь, Ялта.

Пользователи сервиса "Дия" за семь месяцев приобрели более 700 тыс. военных облигаций. Новая облигация "Ялта", введенная в обращение 5 апреля, пользуется большой популярностью среди граждан – ее приобрели уже более 45 тысяч раз.

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