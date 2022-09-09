На 4% уменьшились расходы украинцев на покупку электроники и бытовой техники.

В августе расходы украинцев на продукты питания и топливо уменьшились, в то же время увеличились расходы на лекарства, промышленные товары и кафе и рестораны.

Об этом сообщила пресс-служба "ПриватБанка".

"В августе украинцы меньше тратили на продукты - по сравнению с июлем объемы оплат карточками в продуктовых магазинах упал на 4%. Впрочем, доля расходов на еду в общих карточных расходах составляет более 45%. Почти на 10% уменьшились объемы безналичных расходов на топливо. На 4% уменьшились расходы украинцев на покупку электроники и бытовой техники", - говорится в сообщении.

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В то же время расходы на лекарства и медицинские товары в августе выросли на 4%. Также украинцы на 3% больше тратили на промышленные товары, одежда и обувь, и на 2,3% больше - на кафе и рестораны.

Что касается в целом безналичных оплат, то объемы оплат картами в малом бизнесе продолжает расти уже четвертый месяц подряд - в августе малый бизнес и предприниматели продали товаров и услуг по безналу на 2,1% больше, чем в июле. Безналичный товарооборот в национальных торговых сетях за последний месяц вырос на 1,8%.

По данным статистики "ПриватБанка", оплаты покупок банковскими картами в сети POS-терминалов банка в августе по сравнению с июлем выросли на 5,5%.

Война в Украине и госбюджет:

29 июля 2022 года стало известно о том, что НБУ планирует прекратить "печатать деньги" для госбюджета в 2024 году.

3 августа 2022 года появилась информация о том, что в Украине могут поднять налоги для наполнения госбюджета.

15 августа из-за войны в Украине увеличили расходы госбюджета.

По данным советника президента Украины по экономическим вопросам Олега Устенко, годовой дефицит госбюджета в условиях продолжения войны достигнет в конце 2022 года 50 млрд долларов, или около 30-35% ВВП.

За январь-август 2022 года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в сумме 416,9 млрд грн, в том числе общий фонд – в сумме 418,1 млрд грн против запланированного расписанием общего фонда на январь-август 2022 года дефицита в сумме 864,2 млрд грн. В августе фактический дефицит государственного бюджета составил 5,4 млрд грн

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