Сейчас прорабатывается возможность установления указанных тарифов двумя этапами: с 1 апреля и с 1 июля 2023 года.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует в марте 2023 года включить в повестку дня заседания регулятора вопрос об установлении новых тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод.

На сайте регулятора сказано, что этот вопрос будет обсуждаться в форме открытого слушания.

"Обращаем внимание на то, что сейчас прорабатывается возможность установления указанных тарифов двумя этапами: с 01.04.2023 и с 01.07.2023, с учетом указанных в обосновательных материалах подходов", — говорится в сообщении.

Видео дня

В частности, проекты тарифов на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение были тщательно проверены, их изменение соответствует требованиям действующего законодательства, отметила пресс-служба НКРЭКУ.

"С целью сдерживания финансовой нагрузки на потребителей, и в то же время для обеспечения их услугами централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения надлежащего качества регулятором были минимизированы расходы в структуре тарифов", - сообщает Нацкомиссия.

Война в Украине и ситуация с тарифами

После вторжения России в Украину, уже в мае 2022 года Кабмин принял законопроекты о введении на период военного времени и 6 месяцев после его завершения моратория на повышение коммунальных тарифов.

19 августа 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о моратории на повышение коммунальных тарифов.

27 декабря 2022 года НКРЭКУ утвердила решение о повышении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению на 2023 год в два этапа. В зависимости от региона тарифы с января 2023 года должны были вырасти в среднем от 10% до 30%.

30 декабря НКРЭКУ отменила это решение, объяснив это тем, что члены комиссии не поняли, что голосуют именно за это решение.

2 марта 2023 года сообщалось о том, что НКРЭКУ рассматривает минимальный предел потребления электроэнергии и установление новых расценок в зависимости от объема потребления.

Вас также могут заинтересовать новости: