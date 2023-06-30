Средства должны смягчить последствия нападения России.

Украина получит кредит на 1,5 миллиардов долларов под гарантии правительства Японии в рамках фонда ADVANCE Ukraine. Соответствующее решение принят совет директоров Всемирного банка

В пресс-службе Всемирного банка отметили, что средства направят на поддержание реформ в Украине, которые должны смягчить экономические последствия полномасштабного нападения Российской Федерации.

Выделенные средства должны:

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покрыть потребности бедных граждан и перемещенных лиц;

поддержать реформы, направленные на повышение прозрачности и подотчетности использования госресурсов;

помочь рынкам лучше функционировать "во время и после войны".

Кроме того, указано, что в 2023-2024 финансовом году Всемирный банк и Украина реализуют рамочные проекты, сосредоточившись на таких секторах, как энергетика, здравоохранение, социальная защита, образование, жилищное строительство и сельское хозяйство.

Финансовая помощь для Украины - последние новости

29 июня в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 1,215 млрд долларов от США и Финляндии.

Кроме того, совет директоров Международного валютного фондазавершил первый пересмотр программы расширенного финансирования для Украины в рамках Механизма расширенного финансирования. Фонд выделит около 890 миллионов долларов.

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