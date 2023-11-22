До конца декабря ожидается последний транш по действующей программе.

Сегодня, 22 ноября, Украина получила десятый транш масштабной макрофинансовой помощи от ЕС на 2023 год в размере 1,5 млрд евро.

Как сообщает министерство финансов, в 2023 году в госбюджет Украины поступило уже 16,5 млрд евро льготных заемных средств макрофинансовой помощи (МФП). Общий объем финансирования в рамках программы предусмотрен в 18 млрд евро.

Ожидается, что последний транш МФП на 2023 год Украина получит до конца декабря текущего года при условии выполнения Украиной согласованных условий структурной политики.

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"Макрофинансовая помощь направляется на финансирование приоритетных расходов госбюджета, что позволяет поддерживать макроэкономическую стабильность в турбулентных условиях военного положения", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Отмечается, что финансирование в рамках макрофинансовой помощи предоставляется на льготных условиях: срок погашения кредита составляет 35 лет, а проценты и другие платежи за обслуживание долга вместо Украины будут компенсировать страны ЕС.

Финансовая помощь Украине

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в государственный бюджет Украины поступил грант от США в размере 1,25 млрд долларов через целевой фонд многих доноров Всемирного банка. Средства стали частью пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка "поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

27 октября Кабинет министров Украины принял решение, необходимое для привлечение 1,2 миллиарда долларов от Группы Всемирного банка в поддержку социальной сферы, под гарантии Японии.

Согласно принятому государственному бюджету на 2024 год, потребность во внешней финансовой поддержке составляет около 41 млрд долларов. Министр финансов Сергей Марченко отмечал, что Украине становится все труднее получать финансовую поддержку от партнеров, поскольку внимание чиновников в ключевых странах-донорах переключается на предстоящие выборы, а геополитическая напряженность усиливается.

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