Украина рассчитывает на получение 18 млрд евро в следующем году в рамках программы Ukraine Facility.

Украина получила от Европейского Союза девятый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро.

Об этом в ТГ-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, отметив, что сейчас совместно с Еврокомиссией правительство работает над новой долгосрочной программой Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро.

"В целом бюджетная поддержка ЕС в 2023 году уже составляет €15 млрд — это один из важнейших факторов, который помогает Украине быть экономически сильной и устойчивой", - заявил Шмыгаль.

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Он также подчеркнул, что благодарен европейским партнерам за непоколебимую солидарность с Украиной.

"Рассчитываем в следующем году получить из них 18 млрд евро. Благодарен европейским партнерам за непоколебимую солидарность с Украиной", - добавил премьер.

Международная помощь Украине

1 января 2023 г. председательство в ЕС перешло к Швеции. Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Украина вскоре начнет получать в виде ежемесячных траншей макрофинансовую поддержку из пакета помощи на общую сумму 18 миллиарда евро.

Президент Еврокомиссии отметила, что Европейский союз выступает на стороне Украины, и эта поддержка продлится так долго, как будет необходимо.

26 апреля 2023 г. Евросоюз выделил для Украины еще полтора миллиарда евро. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. С начала года это уже третий транш макрофинансовой помощи Киеву. Перед тем мы уже получили 3 миллиарда в январе, и полтора - в марте. В целом же годовой пакет помощи от ЕС составит 18-ть миллиардов евро.

26 июля 2023 года Еврокомиссия выделила Киеву полтора миллиарда евро нового транша макрофинансовой помощи. Новый пакет помощи предназначен для восстановления и функционирования инфраструктуры.

По данным Министерства финансов, в сентябре 2023 года государственный бюджет Украины получил около 3 миллиардов долларов в виде грантов и льготных кредитов. Из них грантовые средства, которые предоставляются на безвозвратных условиях, составили более 40% из общего объема помощи.

Европейский Союз в сентябре предоставил Украине 1,6 млрд долларов льготного финансирования. Средства от ЕС стали уже восьмым траншем в рамках масштабной макрофинансовой помощи на текущий год, общий объем которой составляет 18 млрд евро, из них Украина получила уже 13,5 млрд евро. Эта макрофинансовая помощь предоставляется на льготных условиях, ведь срок погашения кредита составляет 35 лет, а проценты и другие платежи за обслуживание долга вместо Украины будут компенсировать страны ЕС.

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