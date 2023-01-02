Евросоюз предоставит Украине первую партию энергосберегающих ламп, школьных автобусов, генераторов т модульных домов.

Украина в январе получит первый транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

"Рад начать год с разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляєн. Поблагодарил за неослабевающую поддержку со стороны ЕС. Ждем первого транша макрофина уже в январе, первой партии энергосберегающих ламп, школьные автобусы, генераторы и модульные дома", - сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

Также глава государства сообщил, что скоординировал с фон дер Ляен шаги по саммиту Украина – ЕС.

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"Чувствуем поддержку и направляемся к победе вместе", - добавил Зеленский.

Помощь Украине от Европейского союза - что известно

Сегодня, 2 января, Урсула фон дер Ляєн сообщила, что Украина скоро начнет получать в виде ежемесячных траншей макрофинансовую поддержку из пакета помощи на общую сумму 18 миллиардов евро.

Президент Еврокомиссии отметила, что Европейский союз выступает на стороне Украины, и эта поддержка продлится так долго, как будет необходимо.

Также фон дер Ляєн заявила, что с нетерпением ждет новой встречи с президентом Владимиром Зеленским в Украине.

24-й саммит Украина-Европейский Союз состоится 3 февраля 2023 года.

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