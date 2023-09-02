В результате обстрелов в Украине было повреждено около 1,4 миллиона домов.

Всемирный банк выделил Украине $232 миллиона в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей". За эти деньги можно восстановить жилье более 100 тысяч украинских семей.

"Финансирование позволит провести ремонт, например заменить окна или починить крышу. Всего в рамках проекта планируют отремонтировать около 98 тысяч домов и 8 тысяч квартир в пяти регионах", - сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

По данным Всемирного банка, в результате полномасштабного вторжения российских войск в Украину получили повреждения около 1,4 миллиона домов, в которых проживало 3,5 миллиона человек. Нанесенный ущерб оценили более чем в 50 миллиардов долларов.

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"Проект призван помочь восстановить примерно две трети поврежденных домов в нашей стране, которые считаются пригодными для ремонта", - добавили в Минреинтеграции.

Убытки Украины в результате войны

По состоянию на июнь 2023 г. общая сумма прямых задокументированных убытков, нанесенная инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения России, оценивается в 150,5 млрд долларов.

В то же время украинская энергосистема пострадала на 11 миллиардов от российских атак, и это еще не финальная цифра.

При этом каждый день полномасштабной войны наносит украинской природе ущерб на 4 млрд грн, и это без учета экоцида РФ на Каховской ГЭС.

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