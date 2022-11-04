Она имеет процентную ставку 12% и дату выплаты до апреля следующего года.

С сегодняшнего дня, 4 ноября, в "Дие" можно купить еще одну военную облигацию — "Энергодар".

Как сообщает пресс-служба сервиса "Дия" в Telegram, она имеет процентную ставку 12% и дату выплаты 5 апреля 2023 года.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров также отметил, что сегодня ровно 8 месяцев, как российские террористы захватили город Энергодар и крупнейшую в Европе атомную электростанцию — Запорожскую АЭС.

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Военные облигации в "Дие"

После начала полномасштабной войны РФ против Украины Министерство финансов начало выпуск военных облигаций. Это поможет привлекать средства в государственный бюджет для финансирования дефицита. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. грн. Ставка доходности для гривневых облигаций колеблется от 12 до 16% годовых в зависимости от срока.

Как сообщал УНИАН, с 3 октября украинцы имеют возможность купить военные облигации в приложении "Дия" и помочь экономике Украины во время военного положения. Каждая облигация имеет название временно оккупированной территории – Херсон, Мелитополь, Мариуполь, Луганск, Донецк и Крым. Стоимость одной облигации – от 900 грн. Ограничений на количество покупки облигаций нет.

Впоследствии стало известно, что Украина с начала полномасштабной войны продала военных облигаций на почти 5 миллиардов долларов. Со 2 ноября в "Дие" можно купить еще одну военную облигацию — Бердянск.

Справка УНИАН. Портал "Дия" - это единственный сайт государственных услуг в Украине. Приложением "Дия" уже пользуются более 18 млн украинцев.

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