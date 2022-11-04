В приложении "Дия" продолжается бета-тест услуги по предоставлению электронной версии "справки о прописке".
Как сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, в скором времени услуга станет доступна всем пользователям. Это произойдет уже со следующим обновлением приложения.
"Мы работаем над тем, чтобы такой бюрократической сущности, как "справка о прописке", вообще не существовало. А всю информацию государственные органы могли самостоятельно проверить в реестрах. Но пока выписка о месте жительства необходима для получения каждой четвертой государственной услуги. Например, если вы устраиваете ребенка в садик или школу, женитесь, открываете счет в банке, становитесь на воинский учет или выходите на новую работу", – отметил он.
Как получить справку о прописке в Дии – пошаговая инструкция
- Откройте приложение "Дия".
- Откройте меню "Услуги", "Справки и выписки".
- Перейдите во вкладку "Выписка о месте жительства".
- Нажмите "Заказать справку".
- Ожидайте получения PDF-файла.
Последние обновления приложени "Дия"
В середине октября приложение "Дия" было обновлено, теперь услуга по предоставлению справки внутренне перемещенным лицам работает стабильнее и заявки обрабатываются быстрее.
А с начала прошлого месяца украинцы могут купить военные облигации в приложении и помочь экономике страны во время военного положения.