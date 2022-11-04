Услуга станет доступна всем пользователям уже со следующим обновлением.

В приложении "Дия" продолжается бета-тест услуги по предоставлению электронной версии "справки о прописке".

Как сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, в скором времени услуга станет доступна всем пользователям. Это произойдет уже со следующим обновлением приложения.

"Мы работаем над тем, чтобы такой бюрократической сущности, как "справка о прописке", вообще не существовало. А всю информацию государственные органы могли самостоятельно проверить в реестрах. Но пока выписка о месте жительства необходима для получения каждой четвертой государственной услуги. Например, если вы устраиваете ребенка в садик или школу, женитесь, открываете счет в банке, становитесь на воинский учет или выходите на новую работу", – отметил он.

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Как получить справку о прописке в Дии – пошаговая инструкция

Откройте приложение "Дия".

Откройте меню "Услуги", "Справки и выписки".

Перейдите во вкладку "Выписка о месте жительства".

Нажмите "Заказать справку".

Ожидайте получения PDF-файла.

Последние обновления приложени "Дия"

В середине октября приложение "Дия" было обновлено, теперь услуга по предоставлению справки внутренне перемещенным лицам работает стабильнее и заявки обрабатываются быстрее.

А с начала прошлого месяца украинцы могут купить военные облигации в приложении и помочь экономике страны во время военного положения.

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