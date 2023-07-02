Олег Пензин указал, на срезное увеличение расходов бюджета.

Рост тарифов на коммунальные услуги мгновенно увеличивает количество обращений за субсидиями. Такое решение лишь усложнит ситуацию с бюджетом.

"Увеличатся расходы бюджета на субсидии гражданам. Все должны быть в едином потоке. Все должно быть согласовано", - отметил член экономического дискуссионного клуба Олег Пензин в эфире телемарафона.

При этом она напомнил, что недавно правительство подняло тарифы на электроэнергию для населения, что добавило к субсидиям 6-7 миллиардов гривен и увеличило расходы бюджета. Кроме того, эксперт добавил, что НКРЭКУ может отменить это решение, потому что оно не было согласовано с президентом Владимиром Зеленским.

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Повышение тарифов на воду - что известно

НКРЭКУ сообщила, что с 1 июля повысят тарифы на воду для украинцев. В среднем повышение произойдет на 32%. Не будет повышения только в городах, которые сильно пострадали из-за войны - Харьков, Николаев и Херсон.

На это решение оттреагировал премьер-министр Денис Шмыгаль. По его слова, решения НКРЭКУ неприемлемы и не согласованны с правительством, в связи с чем дал поручение профильным министрам провести консультации.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал такое решение позорным и дал поручение правительству представить ответные решение.

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