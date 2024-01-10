В 2024 году не ожидается сокращение размера субсидий, а в государственном бюджете запланировано даже больше расходов на эти выплаты. Об этом в эфире телемарафона рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.
"Точно не предусматривается сокращение размера субсидий. Не предусматривается сокращение финансирования субсидий, наоборот, на 2024 год у нас предусмотрено увеличение расходов на жилищно-коммунальные субсидии в государственном бюджете", – сказала она.
Марчак отметила, что субсидия – это наиболее "живой" инструмент социальной поддержки, который очень живо реагирует на изменение всех показателей, в том числе рост социальных выплат.
"После роста социальных выплат увеличится размер доходов граждан. И, соответственно, если не будет изменения по тарифам, это может означать, что семья имеет больше собственных доходов, а формула предоставления субсидий рассчитывается таким образом, чтобы не более 15% доходов тратилось на жилищно-коммунальные услуги", – добавила заместитель министра.
Но одновременно также субсидия реагирует и на изменение в тарифах, отметила первая заместитель министра, и при любых изменениях доходов или расходов семьи на ЖКУ субсидия перечисляется для того, чтобы адекватно помогать семье покрывать расходы на оплату коммуналки.
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