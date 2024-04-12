США поддержали идею конфискации всех резервов и передачи их Украине, тогда как в Европе боятся, что это может нарушить международное право и дестабилизировать финансовые рынки.

Соединенные штаты Америки предложили привлечь десятки миллиардов евро в качестве займа для Украины, обеспеченного будущей прибылью от замороженных активов РФ.

Как сообщает Financial Times, сейчас страны-члены G7 разделились во мнениях относительно того, что делать с российскими активами на 260 млрд евро, которые заморозил Запад после вторжения РФ в Украину.

Штаты поддержали идею конфискации всех резервов и передачи их Украине, тогда как в Европе боятся, что это может нарушить международное право и дестабилизировать финансовые рынки. Страны ЕС предлагают передать Киеву только прибыль, полученную от базовых активов. Однако на фоне задержки помощи из США вопрос об использовании российских резервов для помощи Киеву стал более острым, поскольку полномасштабная война продолжается уже третий год.

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"Мы находимся на том этапе, когда необходимо изучить все возможные пути для максимизации стоимости иммобилизованных резервов для Украины. Мы не можем ждать вечно, мы это знаем", - отметил заместитель советника по национальной безопасности США по вопросам международной экономики Далип Сингх.

По его словам, предложение американской стороны предусматривает перечисление "текущей стоимости будущего потока процентов по иммобилизованным активам, либо через облигации, либо через кредит". Европейцы продемонстрировали готовность перечислять Украине проценты от резервов на полугодовой основе, но есть способы "увеличить ценность этих потоков доходов с течением времени".

"Вместо того чтобы просто пересчитывать ежегодную прибыль от резервов... концептуально можно пересчитывать прибыль за 10 лет или за 30 лет. Приведенная стоимость этих доходов складывается в очень большую цифру", - пояснил Сингх.

Ожидается, что это предложение обсудят министры финансов стран "Большой семерки" в кулуарах весенней встречи Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне на следующей неделе. Сингх добавил, что цель состоит в том, чтобы принять решение уже в июне - на ежегодном саммите лидеров "Большой семерки".

Замороженные активы РФ в Евросоюзе - последние новости

13 марта Европарламент определил судьбу конфискованных российских активов. Они должны стать "вкладом в восстановление Украины".

Позже в Брюсселе одобрили план, который позволит предоставлять Киеву до 3 миллиардов евро в год или до 15 миллиардов евро по 2027 год, в зависимости от рыночных условий. Первый платеж может быть осуществлен уже в июле.

Глава центробанка Латвии заявил, что Европейскому Союзу придется в конце концов конфисковать российские активы, если он хочет, чтобы Украина победила в противостоянии РФ.

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