Создание Бюро экономической безопасности: конец "маски-шоу" для бизнеса или новый репрессивный орган

Скоро в Украине заработает новый орган по борьбе с экономическими преступлениями – Бюро экономической безопасности. Сможет ли ведомство положить конец практике обысков в стиле "маски-шоу" или станет новым карательным органом для давления на бизнес?

Каждая регулярно меняющееся в Украине власть обещает прекратить «кошмарить» бизнес с привлечением правоохранительных органов. Практика работы силовиков, когда они в масках и с оружием в руках периодически врываются в офисы и на производства, изымают документы и оборудование, получила в народе название «маски-шоу».

Президент Владимир Зеленский и его команда, идя во власть, также обещали прекратить это печальное занятие. Однако, два года руководства страной показали, что использование «маски-шоу» продолжает оставаться весомым аргументов в руках чиновников и силовиков.

Понимая остроту проблемы и негодование бизнес среды, последние месяцы Офис президента, правительство и Верховная Рада, в котором большинство депутатов являются членами пропрезидентской фракции, активно работают над тем, чтобы уже в сентябре этого года в Украине полноценно заработал новый орган по борьбе с экономическими преступлениями – Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Предотвращать и выявлять экономические преступления

Для этого еще в январе парламент принял несколько важных законов. Первый - регламентирует непосредственно создание новой структуры, а второй обеспечивает непрерывность и бесперебойность работы Государственной фискальной службы до момента создания Бюро экономической безопасности.

Президент Зеленский подписал указанные законы в марте, и с того момента Кабинет министров начал формировать нормативную базу, чтобы детально прописать механизм функционирования нового органа.

Создаваемое Бюро экономической безопасности будет предотвращать, выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать преступления в сфере формирования и использования финансовых ресурсов государства.

Бюро будет консолидировать все функции, направленные на уменьшение количества налоговых и прочих экономических правонарушений в Украине и, таким образом, по задумке инициаторов его создания, усилит очищение национальной экономики.

До этого функции БЭБ делили между собой три структуры: Налоговая милиция, экономический департамент СБУ и экономические подразделения Национальной полиции.

Несмотря на пристальное внимание, которое эти органы уделяли экономической сфере и работе бизнеса, эффективность борьбы с экономическими преступлениями в Украине оставалась низкой.

Благодаря принятым законам, СБУ и другие правоохранительные органы не будут иметь полномочий вмешиваться в работу бизнеса, а налоговая милиция будет расформирована.

Высокие зарплаты и процедура назначения руководителя

В Бюро экономической безопасности Украины будет работать порядка четырех тысяч человек, что значительно меньше, чем суммарное количество сотрудников экономических подразделений различных силовых служб. К примеру, одна только налоговая полиция сейчас насчитывает около 4,5 тысяч сотрудников.

Сотрудники БЭБ будут не только анализировать разнообразную финансовую информацию, но и проводить оперативно-розыскную работу. Аналитики будут анализировать информацию о расчетах организаций и компаний, изучать финансовые показатели и предупреждать преступления.

Детективы Бюро будут расследовать выявленные преступления. За это они будут получать зарплату в размере не менее 20 прожиточных минимумов, то есть более 45 тысяч гривень в месяц.

В ходе первого чтения законопроекта предполагалось, что директора Бюро на пять лет будет назначать президент, а выбирать конкурсная комиссия, однако ко второму чтению в документ внесли изменения: теперь предусмотрено, что директор, отобранный на открытом конкурсе, будет назначаться Кабинетом министров по представлению премьер-министра.

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В конкурсную комиссию войдут: три человека от Верховной Рады, три человека от Кабинета министров и три человека от Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), который формируется главой государства.

По состоянию на начало июня СНБО делегировал в эту комиссию троих представителей, Верховная Рада назначила двоих, а медлит правительство, которое пока со своими представителями не определилось.

Опасения бизнеса

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) считает, что БЭБ в существующем формате может усилить недоверие бизнеса и инвесторов к работе правоохранительных органов.

«Нам очень интересно, кто станет руководителем БЭБ. Какая корпоративная культура будет создана в новом органе? Не будет ли она такой же, как в налоговой милиции? Поэтому многое будет зависеть именно от кадров БЭБ. Если туда перетекут сотрудники ГФС или налоговой службы, то и речи быть не может о приходе нового лица в правоохранительный орган», - сообщила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко.

Она предупредила: если при формировании кадрового состава БЭБ будут пересекаться "красные линии", то бизнес не станет молчать.

Именно неприятие старых кадров в новом правоохранительном органе было одним из предостережений со стороны ЕБА при обсуждении проекта закона о создании БЭБ.

В конце мая глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник сообщил о планах выдвигать свою кандидатуру на пост главы Бюро экономической безопасности.

"Я считаю себя специалистом в сфере обеспечения экономической безопасности и хочу продолжить работу в этом направлении", - заявил он.

Усиление ответственности

Верховная Рада пока не дала окончательных полномочий новому правоохранительному органу - для этого депутаты должны проголосовать за изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальные кодексы.

По словам юриста Назара Кульчицкого, именно эти изменения и покажут настоящую сущность БЭБ. Предложения уже есть. И перспектива их внедрения, мягко говоря, настораживает бизнес среду.

В парламенте зарегистрированы два законопроекта, в которых прописаны полномочия работников Бюро экономической безопасности и заодно предусматривается существенное усиление ответственности бизнеса, в частности, за необоснованное прошение о возмещении налога на добавленную стоимость (НДС).

За участие в контрабандных схемах предусмотрена криминальная ответственность в плоть до лишения свободы до двенадцати лет.

В Украине за контрабанду когда-то уже наказывали тюрьмой, но норму отменили, потому что правоохранители постоянно злоупотребляли этой статьей, и она препятствовала нормальному ведению бизнеса. И вот сейчас тюрьма снова засветит бизнесменам, которые заняты во внешнеэкономической сфере.

Пресечение этой деятельности станет еще одной функцией Бюро экономической безопасности.

По словам Кульчицкого, прописанные в законопроектах нормы снимают всю ответственность с налоговиков и таможенников. Зато четко демонстрируют свою направленность против предпринимателей и импортеров.

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«Повышение тяжести за налоговые преступления дает правоохранителям две основные возможности. Первая - это проведение негласных следственных действий по фигурантам, например, прослушка, аудио, видео контроль. И второе, самое опасное - это возможность ареста и содержания человека под стражей, чтобы его можно было шантажировать», - отметил эксперт.

Фактически украинскому бизнесу дают понять, что он должен быть сговорчивым, иначе его представителей ждут уже не "маски-шоу" в офисах и уплата штрафов, а уголовное преследование и тюрьма.

Есть высокий риск, что, воспользовавшись новыми возможностями, силовики и налоговики продолжат давление на бизнесменов, предлагая незаконные методы закрытия фиктивных уголовных производств.

Шаг вперед

Очевидно, что к создаваемому Бюро экономической безопасности есть много вопросов и замечаний. Существует риск, что старые кадры из налоговой милиции перейдут в новый орган и, по факту, принесут с собой традиционные проблемы: начиная от коррупции и заканчивая карательной философией и малой эффективностью для государства.

Но несмотря на эти замечания и опасения, консолидация функций нескольких правоохранительных органов в одном, а также общее сокращение их штата является для Украины значительным шагом вперед.

И главная задача теперь реализовать многократно озвученную политиками и чиновниками идею о завершении эры «маски-шоу» в Украине в реальной экономической жизни, обеспечив возможность украинцам честно заниматься бизнесом и платить налоги без коррупционного давления со стороны силовых органов.

Богдан Слуцкий

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