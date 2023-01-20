Чтобы помочь Украине, Швейцарии придется изменить законы. А для этого там нужен референдум.

В Швейцарии придется провести референдум, чтобы передать Украине замороженные российские активы. Об этом заявил министр иностранных дел страны Игнацио Кассис в интервью газете Tages-Anzeiger.

По его словам, руководство Швейцарии поддерживает идею конфискации замороженных российских активов с последующей их передачей на восстановление Украины. Однако швейцарские банки выступают против такого исхода.

"Если мы серьезно настроены помочь восстановить Украину, нам нужно подумать о том, как мы будем это финансировать. Но это должно быть сделано правильно в рамках верховенства закона", – заявил министр.

Видео дня

Он отметил, что в настоящее время в швейцарской юрисдикции заморожено российских активов на общую сумму в 7,5 млрд франков или около $8,2 млрд. Согласно действующему законодательству, эти активы можно заморозить, но не конфисковать.

"Мы не можем просто взять деньги, которые нам не принадлежат, только потому, что считаем это правильным с моральной точки зрения. (...) Если эти средства должны быть переданы Украине, необходимы соответствующие международные и национальные правовые корректировки", — сказал Кассис.

Издание уточняет, что для внесения столь серьезных поправок в национальное законодательство, Швейцарии придется провести референдум. Они проходят по 4 раза в год и необходимы для окончательного утверждения всех значимых решений в стране.

Война в Украине – позиция Швейцарии

В начале российского вторжения в Украину Швейцария присоединилась к европейским санкциям против России, чем, по некоторым оценкам, нарушила свой исторический нейтралитет.

Также Швейцария начала замораживать активы российских лиц, попавших под санкции. Кроме того, страна начала предоставлять гуманитарную помощь Украине.

В то же время Швейцария отказалась поставлять Украине оружие и запретила другим странам передавать Украине оружие швейцарского производства.

Вас также могут заинтересовать новости: