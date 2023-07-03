Всего 254 международные компании полностью прекратили деятельность в стране-агрессоре.

С рынка России в июне ушли 13 международных компаний, в том числе один из крупнейших мировых производителей автомобильных покрышек Michelin Group, немецкая компания Bosch и американская химическая корпорация 3M.

Об этом говорится в исследовании KSE Institute. Аналитики отмечают, что в целом по состоянию на сегодня 254 международные компании полностью прекратили деятельность в России. Также 1191 иностранный бизнес свернули операции и заявили о намерении покинуть страну.

"В то же время 1352 (40,8% от общего числа) компании из попавших в мониторинг KSE Institute, пока не собираются покидать российский рынок, работая без каких-либо изменений. Еще 519 (15,7% от общего числа) иностранных бизнесов приостановили новые инвестиции в Россию и продолжают выжидать", - говорится в исследовании.

Согласно данным мониторинга, 254 международные компании, полностью покинувшие рынок России, обеспечивали не менее 417,5 тыс. рабочих мест, их годовой доход составлял 62,2 млрд долларов, а капитал оценивался в 28,6 млрд долларов, тогда как стоимость активов этих компаний достигала 52,4 млрд долларов.

Эксперты KSE Institute отмечают, что по состоянию на конец июня 2023 года российский рынок уже покинули компании из 35 стран и 39 отраслей экономики, продемонстрировав настоящую реакцию на полномасштабное вторжение, которое начала РФ. Больше всего из них имели штаб-квартиры в США, Германии, Финляндии, Великобритании и Франции и работали в индустриях "Автомобилестроение", "Энергетика, нефть и газ", "Электроника", "Потребительские товары и одежда", и "Еда и напитки".

Давление на РФ из-за войны и санкций - последние новости

Как сообщал УНИАН, в апреле этого года более 20 международных компаний окончательно покинули российский рынок, среди которых, в частности, немецкий автомобильный бренд класса люкс Mercedes-Benz, сеть ресторанов быстрого питания KFC, американская корпорация по разработке видеоигр Electronic Arts и тому подобное.

Сегодня, 3 июля, стало известно, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло британскую корпорацию Unilever в перечень международных спонсоров войны.

Ранее в июне в список спонсоров войны попал китайский автопроизводитель Geely. А 16 июня НАПК впервые исключило одну компанию из перечня международных спонсоров войны - ею стала ирландская компания Peninsula Petroleum Limited, которая прекратила поставлять бункерное топливо не только к судам, принадлежащим россиянам или ходящим под российским флагом, но и тем, что перевозят российскую нефть.

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