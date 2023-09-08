Профицит российского бюджета стал одним из крупнейших ежемесячных показателей этого года.

В прошлом месяце российский бюджет снова стал положительным, несмотря на падение доходов от нефти.

Согласно расчетам Bloomberg, основанным на данных российского Минфина, профицит в августе достиг почти 456 миллиардов рублей (4,7 миллиарда долларов) и стал одним из крупнейших ежемесячных показателей этого года.

"Бюджет России по-прежнему находится под давлением финансовых потерь, вызванных войной на Украине. Тем не менее, бюджетные показатели августа помогли сократить дефицит за первые восемь месяцев до 2,4 трлн рублей, или 1,5% валового внутреннего продукта", - пишет издание.

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Отмечается, что санкции и другие ограничения, введенные США и их союзниками в связи с вторжением России в Украину, ударили по доходам страны от экспорта энергоносителей. Доходы Кремля от нефти и природного газа также упали в августе из-за субсидий национальным нефтеперерабатывающим предприятиям.

В то же время, бюджетный баланс России выиграл от восстановления внутреннего спроса, ослабления рубля и замедления расходов в августе.

"Ослабление национальной валюты помогает сократить дефицит бюджета за счет увеличения доходов, которые правительство получает от экспорта нефти в рублевом выражении. В августе рубль потерял около 4% по отношению к доллару, что стало одним из худших показателей на развивающихся рынках. По данным Bloomberg Economics, снижение курса американской валюты всего на один рубль приведет к дополнительным непредвиденным поступлениям в бюджет в размере 120 миллиардов рублей, скорректированных на 12-месячный период", - отмечает издание.

Что происходит в российской экономике

Российский рубль ушел в острое пике и 9 августа вошел в тройку слабейших валют мира. За семь месяцев 2023 года рубль потерял относительно доллара 57%.

16 августа СМИ писали о том, что Москва готовит экстренные ограничения для поддержки рубля. Также СМИ отмечали о том, что из-за обвала рубля Путину придется выбирать между войной и спасением своей экономики.

На фоне краха экономики россияне начали экономить на еде. По официальным данным Росстата, в 2022 году сокращение по основным группам продуктов составило до 22% по сравнению с 2021 годом, тогда как затраты на продукты выросли почти на 30%.

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