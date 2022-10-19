Источником наполнения фонда будут национализированные средства и продажа национализированного имущества.

Верховная Рада Украины одобрила в целом законопроект, который предусматривает создание Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Как сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк, за соответствующий законопроект №8027 проголосовал 251 народный депутат.

По его словам, источником наполнения фонда будут национализированные средства и продажа национализированного имущества. Все деньги от национализации будут направлять в спецфонд и дальше использовать по направлениям и по согласованию с профильным парламентским комитетом.

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Среди главных направлений, на которые будут использоваться средства фонда, реконструкция, капитальный ремонт зданий для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц и тех, кто утратил его в результате вооруженной агрессии РФ; разработка проектной (проектно-сметной) документации для объектов, которые были разрушены в результате вооруженной агрессии РФ; приобретение жилых помещений для граждан Украины, соответствующие объекты недвижимого имущества, объекты строительства которых уничтожены в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, причиненного вооруженной агрессией РФ, восстановление газоснабжения, электроснабжения и освещения.

Репарации для Украины:

Заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая заявила, что у Украины нет перспектив получить репарации от России в международных судах. Ведь Россия заявила о выходе из Совета Европы и на уровне своего законодательства установила, что решения, принятые ЕСПЧ после 15 марта 2022 года не будут выполняться. Она добавила, что конфискованных российских средств не хватит для восстановления Украины.

9 сентября министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Украина потребует не менее 300 миллиардов долларов репараций от России за ущерб, который был нанесен в результате российского вторжения.

5 октября президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество на заседании ООН в октябре поддержать резолюцию об обязательствах России по выплатам репараций за войну в Украине.

18 октября 2022 года в Минюсте рассказали, когда может появиться международный механизм взыскания репараций с РФ.

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