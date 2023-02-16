Президент Всемирного банка покидает пост на фоне постоянной критики его реакции на изменение климата под его руководством.

Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил о том, что он досрочно покинет свой пост.

Как сообщает Financial Times, Малпасс уйдет в отставку в конце июня, т.е. почти за год до истечения срока его полномочий.

Президент Всемирного банка покидает пост на фоне постоянной критики его реакции на изменение климата под его руководством.

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В своем письме к сотрудникам Малпасс отметил, что, его уходв отставку к июню совпадет с окончанием финансового года банка, "следующие несколько месяцев" дадут "хорошую возможность для беспрепятственной смены руководства".

В прошлом году США и другие крупные акционеры Всемирного банка оказывали давление на учреждение, чтобы оно активизировало усилия по решению глобальных проблем, включая изменение климата.

Это давление усилилось после того, как Малпасс отказался сказать, верит ли он в антропогенное изменение климата на конференции в сентябре.

Помощь Украине от Всемирного банка

16 декабря 2022 года Всемирный банк объявил о создании многостороннего трастового фонда для поддержки правительства Украины в осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение критически важных потребностей государства в нынешних условиях войны и дальнейшее восстановление страны.

Ранее президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что прогнозируемые расходы на восстановление Украины в размере 349 миллиардов долларов "значительно возрастут". Он также отметил, что учитывая очевидное нацеливание России на электросети и другую инфраструктуру, замена которой будет дорогой, стоимость возобновления этих работ будет огромной.

21 декабря 2022 года Всемирный банк одобрил дополнительный пакет финансовой помощи Украине на общую сумму $610 миллионов. Средства выделят для решения срочных потребностей в помощи и восстановлении нашего государства.

24 декабря 2022 года стало известно о том, что Украина получит от Всемирного банка займ в $500 миллионов под гарантии Великобритании.

10 февраля 2023 года Всемирный банк одобрил первый грант в $50 миллионов на ремонт украинских дорог.

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