Единовременное пособие назначается всем пострадавшим с подтопленных территорий, независимо от наличия у них статуса ВПЛ.

Пострадавшие в результате подрыва Каховской ГЭС отныне могут получить единовременную материальную денежную помощь независимо от того, зарегистрированы ли они как ВПЛ и получают ли ежемесячные выплаты на проживание.

Правительство отменило необходимость проверки лиц, претендующих на назначение денежной помощи, на предмет того, получали ли они помощь как внутренне перемещенные лица, сообщает Минсоцполитики.

Ранее претендовать на материальную помощь не могли граждане, проживавшие на территории подтопления, но переехавшие в другие общины, зарегистрировавшиеся как ВПЛ и получающие ежемесячную денежную помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц от государства.

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Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня 2023 года войска РФ взорвали дамбу Каховской гидроэлектростанции.

Прямые убытки оцениваются как минимум в 2 млрд долларов. Ориентированная сумма нанесенного окружающей среде ущерба от подрыва дамбы Каховской ГЭС сочиняет около 146 млрд гривен.

19 июня правительство приняло постановление, согласно которому все пострадавшие граждане с подтопленных территорий Херсонской и Николаевской областей получат единовременную материальную помощь в сумме 5 тыс. грн за счет средств резервного фонда госбюджета.

Обратиться с заявлением в органы соцзащиты необходимо до 31 августа этого года. Подать заявление на получение пособия можно в любом управлении социальной защиты. Получить средства можно через отделения "Укрпочты" или через учреждения уполномоченных банков с возможностью их снятия через платежные терминалы.

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