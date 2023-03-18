Коммунальные предприятия до сих пор не получили предусмотренные компенсации от государства.

Тариф на воду в Украине будет расти из-за подорожания химических реагентов для очистки воды, которые закупаются за рубежом, ситуации с электроснабжением и по другим причинам.

Как директор аналитического центра "Ассоциация городов Украины" Ярослав Рабоиск рассказал в комментарии "РБК-Украина", влияет резкий рост курса доллара и евро и то, что тариф на водоснабжение кое-где не пересматривался более двух лет.

"Если на уровне государства Нацкомиссия решила поднимать тарифы, то, по нашему мнению, это обоснованно. Потому что подорожали составляющие тарифа – это и электроэнергия в структуре водоснабжения, и заработные платы, и химические реагенты для очистки воды. Все это поднимается в цене и должно быть компенсировано за счет тарифа", - отмечает Рабоиск.

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Он добавил, в законе о моратории предусмотрены компенсации коммунальным предприятиям от государства, но этих средств не получили до сих пор. Убытки, по оценкам ассоциации, для предприятий тепло- и водоснабжения достигают 35 млрд гривен.

"Понятно, что с такими убытками предприятия либо не выплачивают заработную плату работникам, либо не проводят соответствующих ремонтов систем снабжения. В результате есть рост количества аварий, когда на улицах из-под асфальта бьют гейзеры. Это все результат того, что не были вовремя проведены ремонты", - резюмирует аналитик.

Повышение тарифов в Украине - что надо знать

Ранее Национальная комиссия по вопросам регулирования рынка энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) анонсировала повышение ряда тарифов для населения уже весной 2023 года. В частности, речь идет о введение новых расценок на электроэнергию.

Также НКРЭКУ предупредила украинцев о планах по повышению тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение.

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