Речь идет о спецфонде на период 2024-2027 годов с ежегодным выделением по 5 млрд евро.

Главы государств и правительств членов Европейского Союза ожидают, что до начала марта 2024 года Совет ЕС поддержит предложение о создании Фонда помощи Украины как составляющей Европейского фонда мира, из которого осуществляются закупки оружия для Украины. Об этом речь идет в выводах лидеров ЕС, одобренных на специальном заседании Европейского совета в Брюсселе.

"Европейский Совет подтверждает настроенность Евросоюза и его стран-членов продолжать оказывать своевременную, предсказуемую и стабильную военную поддержку Украине, в частности, через Европейский фонд мира и миссию ЕС по оказанию военной помощи Украине, а также через прямую двустороннюю помощь от стран-членов в соответствии с потребностями Украины", – говорится в выводах.

Европейские лидеры рассмотрели работу Совета ЕС по военной поддержке Украины в рамках Европейского фонда мира и предложенного увеличения его общей финансовой предельной границы.

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В связи с этим лидеры ЕС поручают Совету ЕС достичь согласия до начала марта 2024 года относительно внесения изменений в решение Совета ЕС от 22 марта 2021 года, которое касается создания Европейского фонда мира.

Эти изменения должны основываться на предложении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля о создании Фонда помощи Украины как составляющей европейского фонда мира и предложенных ключевых механизмов, с учетом предложений стран-членов.

В частности, в предложении Борреля, озвученном летом 2023 года, подразумевалось начало спецфонда на период 2024-2027 годов с ежегодным выделением по 5 млрд евро на закупку вооружения для Украины (в целом речь шла о 20 млрд евро).

Отдельно сказано, что лидеры ЕС подтверждают срочную необходимость ускорения поставок боеприпасов и ракет, в частности, учитывая обязательства предоставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов. Призывает страны-члены проанализировать все варианты для удовлетворения потребностей Украины.

"Европейский Совет приветствует достигнутый прогресс и призывает страны-члены изучить все варианты по удовлетворению потребностей Украины и активизировать в этом направлении усилия, в том числе продолжать пожертвования из запасов, перенаправлять имеющиеся заказы и размещать необходимые новые заказы, что будет способствовать увеличению производственных мощностей европейской промышленности", – сказано в выводах.

Деньги на оружие для Украины

Как сообщал УНИАН, летом 2023 года вице-президент Европейской Комиссии, Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель предложил согласовать создание Фонда помощи Украины как составляющей европейского фонда мира на период 2024-2027 годов с ежегодным выделением по 5 млрд евро.

В декабре 2023 года издание Euractiv сообщило, что в Европейском союзе пока не могут согласовать создание "спецфонда". По данным журналистов, две страны-Германия и Франция – рассматривают возможность потенциального реформирования Европейского фонда мира.

Недавно издание Bloomberg сообщило, что страны ЕС, включая Германию и Францию, все чаще обвиняют друг друга в том, что они не предоставили Украине достаточно оружия.

Кроме того, Венгрия блокирует одобрение восьмого транша в рамках Европейского фонда на сумму 500 млн евро для закупки оружия для Украины. Это решение не удается одобрить еще с весны прошлого года.

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