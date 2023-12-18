Мероприятие состоится не в январе, как ожидалось, а 1 февраля.

Европейский союз перенес экстренный саммит для согласования бюджета блока и выделения Украине 50 млрд помощи. Он состоится не в январе, как ожидалось, а 1 февраля 2024 года.

Как сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель в социальной сети Х, сроки растягиваются из-за того, что лидеры 26 стран ЕС до сих пор хотят убедить Венгрию снять вето с решения.

"Внеочередной саммит ЕС по многолетнему бюджету пройдет 1 февраля... Чтобы утвердить помощь Украине, нам нужно еще немного времени, чтобы убедить Венгрию", – отметил Мишель.

Председатель Евросовета напомнил, что решение о помощи Украины поддерживают 26 стран-членов из 27. Против только Венгрия. Мишель считает, что это фактически свидетельствует об единодушии намерения передать средства.

Помощь Украине от ЕС -последние новости

20 июня 2023 года Еврокомиссия предложила создать специальный инструмент, который обеспечит последовательную, предсказуемую и гибкую поддержку Украины на период 2024-2027 годов, на общую сумму до 50 миллиардов евро.

При этом, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Евросоюза в Брюсселе наложил вето на помощь Украине в виде 50 млрд евро от Европейского Союза.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз имеет инструменты для гарантирования оказания помощи Украине. Он уверен, что Украина будет обеспечена в финансировании несмотря на венгерское вето.

В январе должен состояться следующий саммит ЕС, во время которого будет рассматриваться вопрос создания Украинского фонда размером 50 млрд евро на четырехлетний период.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежденный, что в Евросоюзе смогут утвердить выделение 50 миллиардов евро, независимо от того, какой будет позиция Венгрии.

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